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Sosyal medyayı sallayan görüntü! Yaşlı kadın 300 yaşında iddiası şoke etti! İspatlanırsa...

Son dakika dünya haberleri... Pakistan'da kayda geçen görüntüdeki kadının yaşı 300 olduğu iddia edildi. Yaşı net olarak bilinmeyen yaşlı kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı insanı 2021 yılında 118. yaşını kutlayan Kane Tanaka isimli kadın.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.09.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 09:53
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Sosyal medyayı sallayan görüntü! Yaşlı kadın 300 yaşında iddiası şoke etti! İspatlanırsa...

Sosyal medyada dönen görüntüde bir yaşlı kadın var. Görüntüyü ilginç kılan ise ortaya iddia olarak atılan kadının 300 yaşında olduğu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal medyayı sallayan görüntü! Yaşlı kadın 300 yaşında iddiası şoke etti! İspatlanırsa...

Ancak, Pakistan'da yaşayan kadının yaşı net olarak bilinmiyor.

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Sosyal medyayı sallayan görüntü! Yaşlı kadın 300 yaşında iddiası şoke etti! İspatlanırsa...

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı insanı 2021 yılında 118. yaşını kutlayan Kane Tanaka isimli kadın.

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Sosyal medyayı sallayan görüntü! Yaşlı kadın 300 yaşında iddiası şoke etti! İspatlanırsa...

Görüntülerdeki kadının 300 yaşında ya da 118'den daha büyük olduğu ispat edilirse Guinness rekoru değişmiş olacak.

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Sosyal medyayı sallayan görüntü! Yaşlı kadın 300 yaşında iddiası şoke etti! İspatlanırsa...