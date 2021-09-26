Sosyal medyayı sallayan görüntü! Yaşlı kadın 300 yaşında iddiası şoke etti! İspatlanırsa...

Son dakika dünya haberleri... Pakistan'da kayda geçen görüntüdeki kadının yaşı 300 olduğu iddia edildi. Yaşı net olarak bilinmeyen yaşlı kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı insanı 2021 yılında 118. yaşını kutlayan Kane Tanaka isimli kadın.