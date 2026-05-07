Gençlerde marka takıntısı büyüyor! Etikete mi para ödüyoruz?

ahaber.com.tr - Özel Haber

Günümüzde tüketim alışkanlıkları baş döndürücü bir hızla değişirken, özellikle gençler arasında "marka" mı yoksa "kalite" mi sorusu tartışmaların odağına yerleşti. Birçok kişi ürünün işlevinden ziyade üzerindeki etikete adeta bir servet öderken, A Haber ekibi sokağın nabzını tuttu ve gençlerin gizli kalmış tüketim kodlarını deşifre etti. Gençler gerçekten sevdikleri için mi alışveriş yapıyor, yoksa popüler kültürün ve sosyal medyanın yarattığı algı operasyonuna mı yenik düşüyorlar? İşte sokağın dilinden dökülen o çarpıcı gerçekler…

ETİKET Mİ ÖNEMLİ YOKSA ÜRÜNÜN KENDİSİ Mİ?

Piyasadaki marka algısının gençler üzerindeki etkisini araştıran ekibimize konuşan bir vatandaş, "Elhamdülillah marka takıntım yok, pazardan da giyinirim" ifadelerini kullandı.

GENÇLERDE MARKA ALGISI VAR MI?

Markaya olan mesafesini koruduğunu belirten bir diğer genç ise, "Bende biraz var ama öyle çok da değil, mesela çok büyük markalara para vermeye şey yapmam ama ufaktan bir takıntım var" sözleriyle samimi bir itirafta bulundu.

Kaliteyi ön planda tuttuğunu vurgulayan bir başka isim, "Kıyafet olarak çok bir takıntım yok, üzerime olursa ve kumaşı kaliteliyse her şeyi giyerim" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYANIN "POPÜLERLİK" KISKACI

Özellikle sosyal medyanın mekan ve ürün tercihlerindeki rolü, gençlerin kararlarını doğrudan etkiliyor. Bir genç, "Bazen güzel yerleri görünce arkadaşlarımızla beraber toplu bir şekilde gidip geziyoruz" derken, bir diğeri sosyal medyanın bütçeleri nasıl zorladığını, "Bütçeyi aşsa da bir şekilde gidiliyor maalesef. Oraya gidince direkt bir fotoğraf çekmek için telefonlar veriliyor, fotoğraf çekildikten sonra oraya bakılıyor" sözleriyle aktardı.

Popüler kültürün etkisinden kaçınan bir vatandaş ise, "Hayır, çok fazla popüler kültür alışkanlığım yok, yorumlara göre gidiyorum" ifadelerini kullandı.

MARKASIZ AMA KALİTELİ: GENÇLERİN YENİ ROTASI MI?

Ürünün üzerindeki isimden ziyade içeriğine odaklananların sayısı da azımsanmayacak seviyede. Tercihini kaliteden yana kullanan bir vatandaş, "Hem kaliteli oluşuna bakarım hem de sadece markası için almam. Çakmaysa bile duruşu kaliteliyse alırım" açıklamasında bulundu.

Tekstil ürünlerinde kumaş içeriğinin hayati önem taşıdığını belirten bir başka genç, "Markaya da bakıyorum ama en çok pamuk oranına dikkat ediyorum" sözleriyle bilinçli tüketici profili çizdi. Kullanışlılığın paradan daha önemli olduğunu savunan bir isim ise, "Kullanışlılık benim için önemli, marka olunca sanki birine hava atmak için giymişim gibi hissettiğim için tercih etmiyorum" ifadelerini kullandı.

DIŞLANMA KORKUSU VE STATÜ KAYGISI

Gençler arasındaki marka tercihinin arkasındaki psikolojik nedenler ise oldukça düşündürücü. Çevresel baskıya dikkat çeken bir genç, "Lüks markalar pahalı olduğu için tercih ediliyor, almadığınız zaman dışlanıyor gibi oluyorsunuz. Sanki bu dünyada değilmişsiniz, geçmişte kalmışsınız gibi görünüyor" diyerek acı bir toplumsal gerçeğe parmak bastı.

Marka kullanımını bir üstünlük çabası olarak gören bir diğer vatandaş ise durumu, "Birazcık ego diyelim, kendini üst rütbe göstermek için marka kullanıyorlar" sözleriyle özetledi. Fiyat ve hizmet konusundaki yanıltıcı paylaşımlara değinen bir başka isim, "Sadece orayı ünlü etmek için paylaşıyorlar, bazen lezzet konusunda değil sadece görünüş olarak güzel oluyor" diyerek sosyal medyadaki sahte parıltıya karşı uyardı.

