Gençlerde marka takıntısı büyüyor! Etikete mi para ödüyoruz?

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 11:53 Son Güncelleme: 07 Mayıs 2026 11:54 ahaber.com.tr - Özel Haber

Günümüzde tüketim alışkanlıkları baş döndürücü bir hızla değişirken, özellikle gençler arasında "marka" mı yoksa "kalite" mi sorusu tartışmaların odağına yerleşti. Birçok kişi ürünün işlevinden ziyade üzerindeki etikete adeta bir servet öderken, A Haber ekibi sokağın nabzını tuttu ve gençlerin gizli kalmış tüketim kodlarını deşifre etti. Gençler gerçekten sevdikleri için mi alışveriş yapıyor, yoksa popüler kültürün ve sosyal medyanın yarattığı algı operasyonuna mı yenik düşüyorlar? İşte sokağın dilinden dökülen o çarpıcı gerçekler…

ETİKET Mİ ÖNEMLİ YOKSA ÜRÜNÜN KENDİSİ Mİ? Piyasadaki marka algısının gençler üzerindeki etkisini araştıran ekibimize konuşan bir vatandaş, "Elhamdülillah marka takıntım yok, pazardan da giyinirim" ifadelerini kullandı. GENÇLERDE MARKA ALGISI VAR MI? Markaya olan mesafesini koruduğunu belirten bir diğer genç ise, "Bende biraz var ama öyle çok da değil, mesela çok büyük markalara para vermeye şey yapmam ama ufaktan bir takıntım var" sözleriyle samimi bir itirafta bulundu.

Kaliteyi ön planda tuttuğunu vurgulayan bir başka isim, "Kıyafet olarak çok bir takıntım yok, üzerime olursa ve kumaşı kaliteliyse her şeyi giyerim" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYANIN "POPÜLERLİK" KISKACI Özellikle sosyal medyanın mekan ve ürün tercihlerindeki rolü, gençlerin kararlarını doğrudan etkiliyor. Bir genç, "Bazen güzel yerleri görünce arkadaşlarımızla beraber toplu bir şekilde gidip geziyoruz" derken, bir diğeri sosyal medyanın bütçeleri nasıl zorladığını, "Bütçeyi aşsa da bir şekilde gidiliyor maalesef. Oraya gidince direkt bir fotoğraf çekmek için telefonlar veriliyor, fotoğraf çekildikten sonra oraya bakılıyor" sözleriyle aktardı.

Popüler kültürün etkisinden kaçınan bir vatandaş ise, "Hayır, çok fazla popüler kültür alışkanlığım yok, yorumlara göre gidiyorum" ifadelerini kullandı.