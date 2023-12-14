Sosyal medyada pornografik yayın yapıyorlardı! Gözaltına alındılar | Fenomenlere operasyon

Son dakika haberine göre Sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan çalışmalarda Ahlak Büro Amirliği ekiplerince aralarında fenomen Yağmur Şimşek, Kübra Y. Narin G. ve Kadriye D.'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Onlyfans hesapları üzerinden yaptıkları pornografik yayınların farklı mecralarda da yayılması üzerine 6 fenomene müstehcenlikten işlem yapıldı.

Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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