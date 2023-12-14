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Sosyal medyada pornografik yayın yapıyorlardı! Gözaltına alındılar | Fenomenlere operasyon

Son dakika haberine göre Sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan çalışmalarda Ahlak Büro Amirliği ekiplerince aralarında fenomen Yağmur Şimşek, Kübra Y. Narin G. ve Kadriye D.'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Onlyfans hesapları üzerinden yaptıkları pornografik yayınların farklı mecralarda da yayılması üzerine 6 fenomene müstehcenlikten işlem yapıldı.

Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:33
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Sosyal medyada pornografik yayın yapıyorlardı! Gözaltına alındılar | Fenomenlere operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri TikTok ve Twitter isimli sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, Onlyfans hesaplarından pornografik içerikli videolar paylaşan, canlı yayın esnasında müstehcen görüntü ve diyalog içeren konuşmaları gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı.

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Sosyal medyada pornografik yayın yapıyorlardı! Gözaltına alındılar | Fenomenlere operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda TikTok ve X adlı platformlar üzerinden müstehcen canlı yayın yapan ve Onlyfans hesaplarından pornografik içerikli videolar paylaşan 6 sosyal medya fenomeni tespit edildi.

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Sosyal medyada pornografik yayın yapıyorlardı! Gözaltına alındılar | Fenomenlere operasyon

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan tespitlerin ardından savcılığın talimatı üzerine isimleri tespit edilen ve aralarında yüksek takipçisi bulunan Yağmur Şimşek'in de bulunduğu sosyal medya fenomenleri Kübra Y., Narin G. Kadriye G., E.B. ve K.B. gözaltına alındı.

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Sosyal medyada pornografik yayın yapıyorlardı! Gözaltına alındılar | Fenomenlere operasyon

Şüpheliler yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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Sosyal medyada pornografik yayın yapıyorlardı! Gözaltına alındılar | Fenomenlere operasyon

Haklarında, TCK 226 (Müstehcenlik) suçundan işlem yapılan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi.