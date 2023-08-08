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Haberler Galeri Sosyal medyada namaz ile alay eden güvenlik görevlisi Devran Yalçın’a şok! Cezayı duyunca bakın neler söyledi

Sosyal medyada namaz ile alay eden güvenlik görevlisi Devran Yalçın’a şok! Cezayı duyunca bakın neler söyledi

Sosyal medyada paylaştığı videoda namaz, din ve Atatürk ile alay eden güvenlik görevlisi Devran Yalçın için yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede zanlının zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından toplamda 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Bu cezayı duyan Yalçın, şoka uğrayarak bir anda geri vites yaptı. İşte hazırlanan iddianamede şüpheli Yalçın'ın o savunması…

Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:06
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Sosyal medyada namaz ile alay eden güvenlik görevlisi Devran Yalçın’a şok! Cezayı duyunca bakın neler söyledi

İstanbul'da 9 Mayıs 2023 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda namaz, Atatürk ve din ile alay ettiği iddia edilen, aynı zamanda ibadeti aşağılayıcı sözler söyleyip eylemlerde bulunduğu öne sürülen şüpheli güvenlik görevlisi Devran Yalçın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Sosyal medyada namaz ile alay eden güvenlik görevlisi Devran Yalçın’a şok! Cezayı duyunca bakın neler söyledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2023'de ihbar niteliğinde paylaşılan 32 saniyelik video içeriği ve üzerinde güvenlik üniforması olan şahıs ile ilgili re'sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

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Sosyal medyada namaz ile alay eden güvenlik görevlisi Devran Yalçın’a şok! Cezayı duyunca bakın neler söyledi

GERİ VİTES YAPTI
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Devran Yalçın'ın (29) söz konusu videoyu 9 Mayıs 2023'de paylaştığı, Savcılıkta alınan savunmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, olay günü iş yerinde canlı yayın yaptığı sırada yayına katılan yaklaşık 40-60 kişinin sormuş olduğu sorulara mizah maksatlı cevaplar verdiğini, mizah maksatlı olarak "Siz Kemal Kılıçdaroğlu kazandığında Atatürk'ü ekber diye namaz kılınacağını mı zannediyorsunuz?" diyerek kesilen videodaki namaz kılma hareketlerini yaptığını ancak devamında "böyle bir durum olsa dahi biz Türk milleti olarak buna dur demesini biliriz" dediğini söylediği kaydedildi.

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Sosyal medyada namaz ile alay eden güvenlik görevlisi Devran Yalçın’a şok! Cezayı duyunca bakın neler söyledi

Şüpheli Yalçın'ın ifadesinin devamında ise videoda yayının kesilmiş hali olduğu için söylemiş olduğu bu sözlerin videoda yer almadığını, amacının din, namaz ya da Atatürk ile dalga geçmek olmadığını söylediği belirtildi.

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Sosyal medyada namaz ile alay eden güvenlik görevlisi Devran Yalçın’a şok! Cezayı duyunca bakın neler söyledi

NAMAZ İBADETİNİ AŞAĞILAYICI SÖZ VE EYLEMLER KULLANDIĞI AKTARILDI
Hazırlanan iddianamede şüphelinin video içeriğinde Müslüman kesimin siyasi görüş ve seçime ilişkin düşüncelerine, dini görüş ve değerlerine istinaden hakaret içeren, aşağılayıcı, ötekileştirici, kin, düşmanlık ve tahrik içerikli ifadeler kullandığı, ayrıca dini değer olan namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı aktarıldı.