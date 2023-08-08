Sosyal medyada namaz ile alay eden güvenlik görevlisi Devran Yalçın’a şok! Cezayı duyunca bakın neler söyledi

GERİ VİTES YAPTI

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Devran Yalçın'ın (29) söz konusu videoyu 9 Mayıs 2023'de paylaştığı, Savcılıkta alınan savunmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, olay günü iş yerinde canlı yayın yaptığı sırada yayına katılan yaklaşık 40-60 kişinin sormuş olduğu sorulara mizah maksatlı cevaplar verdiğini, mizah maksatlı olarak "Siz Kemal Kılıçdaroğlu kazandığında Atatürk'ü ekber diye namaz kılınacağını mı zannediyorsunuz?" diyerek kesilen videodaki namaz kılma hareketlerini yaptığını ancak devamında "böyle bir durum olsa dahi biz Türk milleti olarak buna dur demesini biliriz" dediğini söylediği kaydedildi.