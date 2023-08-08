08 Ağustos 2023, Salı
Sosyal medyada namaz ile alay eden güvenlik görevlisi Devran Yalçın’a şok! Cezayı duyunca bakın neler söyledi
Sosyal medyada paylaştığı videoda namaz, din ve Atatürk ile alay eden güvenlik görevlisi Devran Yalçın için yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede zanlının zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından toplamda 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Bu cezayı duyan Yalçın, şoka uğrayarak bir anda geri vites yaptı. İşte hazırlanan iddianamede şüpheli Yalçın'ın o savunması…
Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:06
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