Sosyal medyada aşk tuzağı! Fotoğraflarla şantaj yapmışlar: 250'den fazla mağdur var

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 20 ilde Sibergöz operasyonu yapıldı. 75 şüpheli gözaltına alındı. Kemal ile Alican Ö. kardeşlerin bungalov ev ve sahte sosyal medya hesapları ile 250 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede elde edilen mesajlar ise şoke etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 06:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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