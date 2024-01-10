Sosyal medyada aşk tuzağı! Fotoğraflarla şantaj yapmışlar: 250'den fazla mağdur var
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 20 ilde Sibergöz operasyonu yapıldı. 75 şüpheli gözaltına alındı. Kemal ile Alican Ö. kardeşlerin bungalov ev ve sahte sosyal medya hesapları ile 250 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede elde edilen mesajlar ise şoke etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.01.2024
06:47 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
06:47
Güvenlik güçleri çetelere göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 20 ilde "Sibergöz" operasyonu düzenlendiğini, operasyonda 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibergöz operasyonları arasında en dikkat çekeni ise Nevşehir polisinin 5 milyon vurgun yapan çeteye yönelik yaptığı çalışmaydı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süre teknik ve fiziki takibin ardından Mersin'de yaşayan Kemal ve Alican Ö.'nün liderliğini yaptığı şebekenin kullandığı yöntem şaşkınlık yarattı.
5 MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞLAR
Geçen yıl 6 Kasım'da Nevşehir Emniyetine gelen M.A., sosyal medyada İnstagram hesabından bungalov reklamını gördüğünü, kiralamak için mesaj gönderdiğini, hesap tarafından verilen telefonla irtibata geçtikten sonra 3 günlük kiralama için 8 bin lira istendiğini, verilen hesap numarasına 6 bin gönderdiğini, tekrar aranıp 4 bin lira daha göndermesi istenildiğini belirterek dolandırıldığını anlattı.
M.A'nın ifadesi doğrultusunda çalışma yapan Siber polisi, şebekenin organizatörler, hesapçılar ve çağrı merkezi olarak 3 gruba ayrıldığını belirledi. Mersin'de yaşayan Kemal ile Alican Ö. kardeşlerin yönettiği şebekenin bungalov ev ilanı, ikinci el ürün satışı ve sosyal medyada açılan sahte kadın profilleriyle tuzağa düşürdükleri erkekleri şantajla dolandırdığı tespit edildi. Şebekenin banka hesapları kontrol eden polis, 250 mağdurun 5 milyon lirasının dolandırıldığını tespit etti.
AŞK TUZAĞINA ÇEKMİŞLER!
5 kişinin organizasyon, 4 kişinin banka hesapçısı, 5 kişinin de çağrı merkezi olarak çalıştığı organizasyonda şebekenin sosyal medyadan açtıkları sahte kadın hesaplarıyla erkeklere mesaj gönderdiği, bir süre sosyal medyadan devam eden görüşme sonrasında cep telefonu numaraları vererek iletişime "sevgili" gibi devam ettikleri belirlendi.