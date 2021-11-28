Sosyal medya Mersinli nikah memurunu konuşuyor! Milyonlar bu düğünü izledi

"YAŞADIĞIM ŞEYLER DE VAR BUNUN İÇERİSİNDE"

Tepkilerin çok güzel olduğunu ve hoşuna gittiğini söyleyen Yörük, "İnsanlara evlilikle alakalı bir tüyo vermek beni çok mutlu etti, çünkü yaşadığım şeyler de var bunun içerisinde. Benim eski eşime yapmadığım ya da onun bana yapmadıklarının da bir karması aslında bu, bir deneyimin sonucu. Deneyimlemediğiniz bir şeyi birilerine anlatamazsanız zaten" ifadelerini kullandı.