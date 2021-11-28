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Sosyal medya Mersinli nikah memurunu konuşuyor! Milyonlar bu düğünü izledi

Mersinli nikah memuru Dilek Yörük, kıydığı nikahlar esnasında genç çiftlere verdiği öğütlerle bir anda Türkiye'nin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntünün ardından fenomen olan Dilek Yörük'ün kıydığı nikah görüntülerini 2 günde iki milyon kullanıcı seyretti. İlgi karşısında bir yandan şaşırdığını bir yandan da sevindiğini söyleyen Yörük, "Bir cümle belki gerçekten hayatımızı değiştirebilir. Buna çok inanıyorum" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2021 14:12
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Sosyal medya Mersinli nikah memurunu konuşuyor! Milyonlar bu düğünü izledi

KULLANICILAR YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Memuru Dilek Yörük, genç çiftlere evlilik cüzdanını takdim etmeden önce yaptığı konuşmayla Türkiye'nin ilgi odağı oldu. Genç çiftlere verdiği öneriler sosyal medyada paylaşılınca aniden ilgi odağı olan Yörük'ü kısa süre içinde milyonlarca kişi seyretti.

Göreve başladığı günden bu yana geçen 1,5 yılda yaklaşık bin 500 çiftin nikahını kıyan ve her nikahta çiftlere çok güzel mesajlar ve tavsiyeler veren Yörük'ün sosyal medya platformlarında dönen videolarına binlerce yorum yapıldı.

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Sosyal medya Mersinli nikah memurunu konuşuyor! Milyonlar bu düğünü izledi

"EŞİNİZİN ZİHNİNİZİ OKUMASINI BEKLEMEYİN"

Nikahını kıydığı çiftlere, evliliklerini başkalarının evliliğiyle kıyaslamamalarını öğütleyen Dilek Yörük, konuşmanın öneminden geçmişin sorgulanmamasına kadar birçok mesaj veriyor.

Yörük, nikahlarda, "Peri masallarına aldanmayın, çünkü gerçek değiller. Öyle bir evlilik hayali ikinizi de üzer. Mükemmeli aramayın, hiçbirimiz mükemmel değiliz. Birbirinizin geçmişini sorgulamayın. Eşinizin sizin zihninizi okumasını beklemeyin, maalesef bunu hiç kimse yapamıyor. İstediğiniz ve istemediğiniz ne varsa açık açık söyleyin birbirinize. Konuşarak her şeyi çözebileceğimize inananlardanım. Birbirinize yaşam alanı bırakın. Evlendiniz diye her şeyi birlikte yapmak zorunda değilsiniz. 'Duvarlarınızı yıkın' demiyorum, siz de birbirinizden bunu istemeyin ama o duvarlara el birliğiyle pencereler açın ve hayatı o pencerelerden birlikte izleyin. Hayatınızı hesapsız yaşayın. Etrafa bakmadan yol alın. Lütfen birbirinizin sahibi değil, yoldaşı olmaya çalışın. Kulak verin birbirinizin söylediklerine, ne demek istediğini anlamaya çalışarak dinleyin birbirinizi" diyerek çiftleri kutluyor.

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Sosyal medya Mersinli nikah memurunu konuşuyor! Milyonlar bu düğünü izledi

"ŞOK OLDU BENİM İÇİN"

Nikah memuru Yörük, bir anda ilgi odağı olmasını ve duygularını İHA muhabirine anlattı. Eşinden boşanmış 3 çocuğu olan bekar bir anne olduğunu söyleyen 49 yaşındaki Yörük, fenomen olmasını "Şok oldu benim için; çok güzel bir şey. Yaptığınız işinizin bu kadar gündeme gelmesi tabi ki insanı çok mutlu ediyor" cümleleriyle değerlendirdi.

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Sosyal medya Mersinli nikah memurunu konuşuyor! Milyonlar bu düğünü izledi

"HERKES PERİ MASALI GİBİ EVLİLİK HAYALİYLE GELİYOR"

Söz konusu konuşmayı nikahlarda sürekli yaptığını belirten Yörük, "Göreve başladıktan 3 ay sonra yazdığım bir metin. Herkesin bildiği şeyler aslında ama uygulamaya geldiğinde hepimizin sıkıntılar yaşadığımız ya da zorlandığımız şeylerdi bunlar. Evlilik öncesi insanlara böyle şeyler söylememin etkili olacağını düşündüm, çünkü neyle karşılaşacağını hiç kimse bilmiyor. Herkes peri masalı gibi evlilik hayaliyle geliyor maalesef ama öyle olmadığını görüyorlar daha sonrasında" diye konuştu.

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Sosyal medya Mersinli nikah memurunu konuşuyor! Milyonlar bu düğünü izledi

"YAŞADIĞIM ŞEYLER DE VAR BUNUN İÇERİSİNDE"

Tepkilerin çok güzel olduğunu ve hoşuna gittiğini söyleyen Yörük, "İnsanlara evlilikle alakalı bir tüyo vermek beni çok mutlu etti, çünkü yaşadığım şeyler de var bunun içerisinde. Benim eski eşime yapmadığım ya da onun bana yapmadıklarının da bir karması aslında bu, bir deneyimin sonucu. Deneyimlemediğiniz bir şeyi birilerine anlatamazsanız zaten" ifadelerini kullandı.