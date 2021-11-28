28 Kasım 2021, Pazar
Sosyal medya Mersinli nikah memurunu konuşuyor! Milyonlar bu düğünü izledi
Mersinli nikah memuru Dilek Yörük, kıydığı nikahlar esnasında genç çiftlere verdiği öğütlerle bir anda Türkiye'nin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntünün ardından fenomen olan Dilek Yörük'ün kıydığı nikah görüntülerini 2 günde iki milyon kullanıcı seyretti. İlgi karşısında bir yandan şaşırdığını bir yandan da sevindiğini söyleyen Yörük, "Bir cümle belki gerçekten hayatımızı değiştirebilir. Buna çok inanıyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 28.11.2021 14:12
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