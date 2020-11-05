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Sosyal medya fenomeninin buluşu dünyayı salladı! O buluşu görenler şaşırdı

Eline aldığı boş kutu kola kutusu ile icat peşine düşen ünlü bir Youtuber'ın buluşu herkesi şaşkına çevirdi. Milyonların izlediği YouTuber'ın yaptıkları sosyal medyada adeta viral haline geldi. YouTuber'ın boş kutu kola kutusunu çöpe atmak yerine bir şeyler denesi dikkatleri çekti.

Giriş Tarihi: 05.11.2020 22:59 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 23:00
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Sosyal medya fenomeninin buluşu dünyayı salladı! O buluşu görenler şaşırdı

Ünlü YouTuber'ın boş kola şişesiyle yaptıklarıyla dikkat çekti. Hatta boş bir kola kutusu ile internetinizi hızlandırmanız bile mümkün! Peki boş bir teneke kutu ile internet hızının yükseltmek nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta tıklanma rekorları kıran o içerik...

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Sosyal medya fenomeninin buluşu dünyayı salladı! O buluşu görenler şaşırdı

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

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Sosyal medya fenomeninin buluşu dünyayı salladı! O buluşu görenler şaşırdı

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

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Sosyal medya fenomeninin buluşu dünyayı salladı! O buluşu görenler şaşırdı

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

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Sosyal medya fenomeninin buluşu dünyayı salladı! O buluşu görenler şaşırdı

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.