Sosyal medya fenomeninin buluşu dünyayı salladı! O buluşu görenler şaşırdı

Ünlü YouTuber'ın boş kola şişesiyle yaptıklarıyla dikkat çekti. Hatta boş bir kola kutusu ile internetinizi hızlandırmanız bile mümkün! Peki boş bir teneke kutu ile internet hızının yükseltmek nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta tıklanma rekorları kıran o içerik...