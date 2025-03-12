Yaşam

Sosyal medya fenomeni Meltem’in sır ölümü! Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı

Aydın'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Menteşeli'nin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına alırken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Sosyal medya fenomeni Meltem’in sır ölümü! Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı

Olay, dün, saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sosyal medya fenomeni Meltem’in sır ölümü! Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Sosyal medya fenomeni Meltem’in sır ölümü! Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu belirlendi.

Sosyal medya fenomeni Meltem’in sır ölümü! Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı

EŞİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli M.E.'nin (38) ise yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sosyal medya fenomeni Meltem’in sır ölümü! Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı

ORMANDA AĞAÇ KESİM İŞİYLE GEÇİMLERİNİ SAĞLIYORLARMIŞ
Öldürülen Meltem Menteşeli'nin sosyal medyada Tik-Tok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanlık bölgelerde ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Meltem’in sır ölümü! Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Meltem’in sır ölümü! Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Meltem’in sır ölümü! Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Meltem’in sır ölümü! Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Meltem’in sır ölümü! Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı