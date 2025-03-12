Sosyal medya fenomeni Meltem’in sır ölümü! Eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
Aydın'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Menteşeli'nin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına alırken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaları sürüyor.