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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sosyal medya bu testi konuşuyor! Resimde hangi hayvanı görüyorsunuz? Sosyal medya bu testi konuşuyor! Resimde hangi hayvanı görüyorsunuz?
İlk başta gördüğünüz o görsel aslında sizin hakkınızda ipucu veriyor. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Bakalım bu fotoğraflarda ne görüyorsunuz? Bu test sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. İşte çok konuşulan o test
Giriş Tarihi: 26.02.2021 07:01 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 07:01
Aşağıdaki resimlerde ilk bakışta gördüğünüz şey kişiliğiniz hakkında derin ipuçları veriyor. İşte sosyal medyada büyük ilgi çeken psikolojik test.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslan. Bu resimde bir aslan görüyorsanız korkularınızla yüzleşmekten çekinmeyen cesur bir yapınız var demektir.
Egzotik bir kuş. Yaratıcı bir yanınız var ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için değiştirmek adına derin arzulara sahipsiniz.
Ördek. İlk bakışta bir ördek gördüyseniz hızlı duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Ani kararlar almaya meyilli bir yapınız var.
Tavşan. Her hamlenizin sonuçlarını iyi hesap edersiniz. Duygularından çok mantığıyla hareket edenlerdensiniz.
İki timsah. Her şeyi kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Liderlik özelliklerine sahipsiniz.
Kuş. Eğer bu resme ilk bakışta bir kuş gördüyseniz yönlendirilmeye açık, sosyal bir kişisiniz. İnsanlarla kolay uzlaşabiliyorsunuz.
Köpek burnu. Resmi normal yoldan, soldan sağa doğru analiz etmişsiniz demektir. Problemlerin çözümünde mantıklı yolu tercih edenlerdensiniz.
Köpek kuyruğu ve ayağı. Resmi sağdan sola doğru incelemişsinizdir. Problemlerin çözümünde yaratıcı yaklaşımı tercih ediyorsunuz. Muhtemelen en orijinal fikirler size ait olanlar.