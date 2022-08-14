14 Ağustos 2022, Pazar
Sosyal konut projelerinin mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, ev sahibi yapacağız" şeklindeki açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan, 27 Mart 1994 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan hemen sonra harekete geçmiş ve İBB iştiraki KİPTAŞ üzerinden dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmıştı. Erdoğan'ın yaptırdığı ilk sosyal konut projesi olan Başakşehir 1. Etap Sitesi'nden ev sahibi olan vatandaşlar açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 14.08.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 10:52
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