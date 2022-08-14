Sosyal konut projelerinin mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Başkanlığı (İBB) döneminde yaptırılan sosyal konut projelerinden ev sahibi olan vatandaşlar SABAH'a konuştu.

"ERDOĞAN ŞİMDİ DAHA GÜZEL KONUT YAPACAK"

Hasan Hacısalihoğlu: Oturduğum Başakşehir 1. Etap 1. Sitesi bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yapıldı ve açıldı. Ben 17 senedir burada oturuyorum. Babam almıştı. 81 konutlu 3 bin daireli, 16 bini nüfuslu bir site burası. İçerisinde cami, alış veriş merkezi, okul ve sağlık ocağı olan bir yaşam kompleksi. Bütün bu olanaklar Erdoğan döneminde yapıldı. Bugün gelinen noktada Erdoğan yeni bir sosyal konut projesi başlattı. Bu proje halka ciddi bir heyecan ve umut oluşturdu. Çünkü milletimiz biliyor ki, Erdoğan söz verdiyse mutlaka yapar. Şimdiden kira fiyatları düşme eğilimine girdi. Konut satışları nispeten ucuzladı. İBB Başkanı iken böyle konutlar yapan Erdoğan şimdi daha iyisini yapacaktır.