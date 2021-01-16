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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Songar silahlı drone özellikleri | İlk kez bir zırhlı araca entegre edildi! Hedefi önceden tespit edip imha edecek Songar silahlı drone özellikleri | İlk kez bir zırhlı araca entegre edildi! Hedefi önceden tespit edip imha edecek Songar silahlı drone özellikleri | Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren "ilk milli silahlı drone" Songar, ilk kez bir zırhlı kara aracına entegre edildi. Böylece kara aracına, güvenlik operasyonlarında hedefi önceden tespit ederek imha etme konusunda önemli kabiliyet kazandırıldı. Songar silahlı drone sistemi sayesinde 4x4 askeri kara aracı, havadan hedef bulma ve uzaktan silahlı operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Giriş Tarihi: 16.01.2021 12:08
Otonom olarak insansız sürüş gerçekleştirebilen, gerektiğinde uzaktan kumanda edilebilen askeri kara aracına entegre edilen Songar, aracın üstün vuruş yeteneği kazanarak sahadaki başarısına katkı sunacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Böylece kara aracına, güvenlik operasyonlarında hedefi önceden tespit ve imha etme konusunda önemli bir kabiliyet kazandırıldı.
7/24 HAZIR BEKLEYECEK
Songar silahlı drone sistemi sayesinde 4x4 askeri kara aracı havadan hedef bulma ve uzaktan silahlı operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak görev yapan Songar, otonom iniş-kalkış yeteneğiyle asimetrik tehditlere müdahale için 7/24 hazır bekleyecek.
Songar'ın geliştirilmesinin ardından bir dizi çalışma yapıldı. Türk savunma sanayisinin yenilikçi sistemlerinden olan Songar'a otomatik makineli tüfekle bomba atar özelliklerinin eklenmesinden sonra TÜBİTAK SAGE'nin mühimmat sistemi Togan'ın entegrasyonu sağlandı.
Böylece Songar, sahada daha güçlü ve maliyet etkin bir yapıya kavuşturuldu. Songar'ın kara aracına entegre edilmesiyle ürün geliştirme yol haritasında önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu.