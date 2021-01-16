Songar silahlı drone özellikleri | İlk kez bir zırhlı araca entegre edildi! Hedefi önceden tespit edip imha edecek

Songar silahlı drone özellikleri | Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren "ilk milli silahlı drone" Songar, ilk kez bir zırhlı kara aracına entegre edildi. Böylece kara aracına, güvenlik operasyonlarında hedefi önceden tespit ederek imha etme konusunda önemli kabiliyet kazandırıldı. Songar silahlı drone sistemi sayesinde 4x4 askeri kara aracı, havadan hedef bulma ve uzaktan silahlı operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olacak.

AA Giriş Tarihi: 16.01.2021 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL