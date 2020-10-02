Son Urartulu bekçi A Haber'de! Dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde görev yaptığı 58 yıllık sürede kendi imkanlarıyla Urartu çivi yazısını okumayı ve yazmayı öğrenen ortaokul mezunu Mehmet Kuşman, katıldığı sempozyumlarda Urartu alfabesini tanıtarak birçok kişiye örnek oldu. Çalışkanlıklarına hayran olduğu Urartulara sevgisini şapkası ve boynundan çıkarmadığı kolyesine işleyen Kuşman, yarım asrı aşkın süredir yürüttüğü bekçilik görevini bırakmaya karar verdi. Dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri olan Kuşman, canlı yayınında Urartu alfabesiyle "A Haber" yazdı.

Giriş Tarihi: 02.10.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 14:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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