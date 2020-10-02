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Son Urartulu bekçi A Haber'de! Dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde görev yaptığı 58 yıllık sürede kendi imkanlarıyla Urartu çivi yazısını okumayı ve yazmayı öğrenen ortaokul mezunu Mehmet Kuşman, katıldığı sempozyumlarda Urartu alfabesini tanıtarak birçok kişiye örnek oldu. Çalışkanlıklarına hayran olduğu Urartulara sevgisini şapkası ve boynundan çıkarmadığı kolyesine işleyen Kuşman, yarım asrı aşkın süredir yürüttüğü bekçilik görevini bırakmaya karar verdi. Dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri olan Kuşman, canlı yayınında Urartu alfabesiyle "A Haber" yazdı.

Giriş Tarihi: 02.10.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 14:37
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Son Urartulu bekçi A Haber'de! Dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri

Urartu Krallığı'nın bugüne ulaşan en görkemli yapılarından, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde 58 yıldır bekçilik yapan ve dünyada Urartu alfabesini okuyup yazmayı bilen ender kişilerden olan 80 yaşındaki Mehmet Kuşman, büyük aşkla yürüttüğü görevini bırakmaya karar verdi.

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Son Urartulu bekçi A Haber'de! Dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri

Gürpınar'a 10 kilometre uzaktaki kalede bekçilik yapan Kuşman, yarım asrı aşan sürede, ikinci evi olarak gördüğü kaleyi hem korudu hem de kendi imkanlarıyla Urartu çivi yazısını okuyup yazmayı öğrendi.

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Son Urartulu bekçi A Haber'de! Dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri

* Kuşman canlı yayında Urartu alfabesiyle "A Haber" yazdı.

Kalede kazı çalışması yapan akademisyenlerden aldığı bilgilerle kendini geliştiren "Urartuların sadık bekçisi", bu sürede Kültür ve Turizm Bakanlığının emriyle 5 kez Amerika'ya, Almanya, Belçika, Hollanda'ya gitme imkanı buldu.

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Son Urartulu bekçi A Haber'de! Dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri

Katıldığı birçok sempozyumda da katılımcılara Urartu alfabesini anlatan Kuşman, çivi yazısını taşlara kazıyarak yaptığı takıları turistlere satıp bölgenin tanıtımına da katkı sundu.

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Son Urartulu bekçi A Haber'de! Dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri

Çalışkanlıklarına hayran olduğu Urartulara sevgisini şapkası ve boynundan çıkarmadığı kolyesine işleyen Kuşman, uzun süredir yürüttüğü bekçilik görevini bırakmaya karar verdi.