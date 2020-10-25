4 YIL ÖNCE İLK KEZ ANTALYA'DA GÖRÜLDÜ

Endonezya ve Tayland kıyılarında yaşayan balık ilk kez dört yıl önce Antalya'da görülürken, Bodrum açıklarına kadar geldi. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki artışı devam ediyor. Balon balığı hem ekosisteme hem de balıkçılık sektörüne zarar veriyor. Türkiye sularına Süveyş Kanalı üzerinden giren balon balığının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının sayı olarak artış göstermesinde ise küresel ısınma önemli rol oynuyor.