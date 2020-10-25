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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Zehri siyanürden 10 kat etkili! Boyları 1 metreye ulaştı! Görenleri şaşkına döndü! Bakın ne yakaladı? Son dakika: Zehri siyanürden 10 kat etkili! Boyları 1 metreye ulaştı! Görenleri şaşkına döndü! Bakın ne yakaladı? Son dakika haberi… Amatör bir balıkçı teknesiyle açılıp öyle bir şey yakaladı ki görenler hayrete düştü. İstilacı türler arasında bulunan balığın boyu ve kilosu ise şoke etti. Bakın amatör balıkçı siyanürden 10 kat daha etkili zehri olan ne yakaladı? Giriş Tarihi: 25.10.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 10:52
Bodrum'da yaşayan ve yaklaşık 25 yıldır denizlerde amatör olarak avlanan avukat Göray Karadut, (58), teknesiyle açıldığı Çavuş Adası mevkisinde balık avlamak için suya daldı.
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Denizin 18 metre derinliğinde balon balığı gören Karadut, zıpkınla bir metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında balon balığını avladı. Balığı görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da tedirgin oldu.
4 YIL ÖNCE İLK KEZ ANTALYA'DA GÖRÜLDÜ Endonezya ve Tayland kıyılarında yaşayan balık ilk kez dört yıl önce Antalya'da görülürken, Bodrum açıklarına kadar geldi. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki artışı devam ediyor. Balon balığı hem ekosisteme hem de balıkçılık sektörüne zarar veriyor. Türkiye sularına Süveyş Kanalı üzerinden giren balon balığının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının sayı olarak artış göstermesinde ise küresel ısınma önemli rol oynuyor. İSTİLASI ÖNLENEMİYOR
Denizlerde beş türü olan balon balığı, ülkemizde özellikle 2000'li yıllar ile birlikte görülmeye başlansa da, son dört yılda özellikle Doğu Akdeniz'de sayı olarak büyük artış gösterdi. Hint Okyanusu kökenli olan balon balığının şu an bulunduğu sularda üst bir predatör tür bulunmaması sebebiyle de çoğalarak denizleri istila etmesi önlenemiyor.
İŞTE DÜNYADAKİ EN ACIMASIZ CANLILAR... Sarı akrep
Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş.