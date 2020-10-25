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Haberler Galeri Son dakika: Zehri siyanürden 10 kat etkili! Boyları 1 metreye ulaştı! Görenleri şaşkına döndü! Bakın ne yakaladı?

Son dakika: Zehri siyanürden 10 kat etkili! Boyları 1 metreye ulaştı! Görenleri şaşkına döndü! Bakın ne yakaladı?

Son dakika haberi… Amatör bir balıkçı teknesiyle açılıp öyle bir şey yakaladı ki görenler hayrete düştü. İstilacı türler arasında bulunan balığın boyu ve kilosu ise şoke etti. Bakın amatör balıkçı siyanürden 10 kat daha etkili zehri olan ne yakaladı?

Giriş Tarihi: 25.10.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 10:52
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Son dakika: Zehri siyanürden 10 kat etkili! Boyları 1 metreye ulaştı! Görenleri şaşkına döndü! Bakın ne yakaladı?

Bodrum'da yaşayan ve yaklaşık 25 yıldır denizlerde amatör olarak avlanan avukat Göray Karadut, (58), teknesiyle açıldığı Çavuş Adası mevkisinde balık avlamak için suya daldı.

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Son dakika: Zehri siyanürden 10 kat etkili! Boyları 1 metreye ulaştı! Görenleri şaşkına döndü! Bakın ne yakaladı?

Denizin 18 metre derinliğinde balon balığı gören Karadut, zıpkınla bir metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında balon balığını avladı. Balığı görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da tedirgin oldu.

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Son dakika: Zehri siyanürden 10 kat etkili! Boyları 1 metreye ulaştı! Görenleri şaşkına döndü! Bakın ne yakaladı?

4 YIL ÖNCE İLK KEZ ANTALYA'DA GÖRÜLDÜ
Endonezya ve Tayland kıyılarında yaşayan balık ilk kez dört yıl önce Antalya'da görülürken, Bodrum açıklarına kadar geldi. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki artışı devam ediyor. Balon balığı hem ekosisteme hem de balıkçılık sektörüne zarar veriyor. Türkiye sularına Süveyş Kanalı üzerinden giren balon balığının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının sayı olarak artış göstermesinde ise küresel ısınma önemli rol oynuyor.

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Son dakika: Zehri siyanürden 10 kat etkili! Boyları 1 metreye ulaştı! Görenleri şaşkına döndü! Bakın ne yakaladı?

İSTİLASI ÖNLENEMİYOR

Denizlerde beş türü olan balon balığı, ülkemizde özellikle 2000'li yıllar ile birlikte görülmeye başlansa da, son dört yılda özellikle Doğu Akdeniz'de sayı olarak büyük artış gösterdi. Hint Okyanusu kökenli olan balon balığının şu an bulunduğu sularda üst bir predatör tür bulunmaması sebebiyle de çoğalarak denizleri istila etmesi önlenemiyor.

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Son dakika: Zehri siyanürden 10 kat etkili! Boyları 1 metreye ulaştı! Görenleri şaşkına döndü! Bakın ne yakaladı?

İŞTE DÜNYADAKİ EN ACIMASIZ CANLILAR...

Sarı akrep

Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş.