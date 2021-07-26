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Haberler Galeri Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilerin merakla beklediği açıklama

Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilerin merakla beklediği açıklama

Yüz yüze eğitim iptal mi edildi | Milyonlarca öğrenci pandemi kapsamında yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitim yoluyla öğrenim hayatına devam etti. Sistem yüz yüze eğitimin yerini tutmasa da, geçici bir önlem olarak öğrencilerin eğitim hayatına katkı sundu. Türkiye aşılamada önemli bir rakam yakalayarak, yeni dönemde yüz yüze eğitime geçecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. İşte o sözler...

Sabah
Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 09:21
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Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilerin merakla beklediği açıklama

Salgınla mücadelemize baktığımızda Türkiye olarak çok önemli bir mesafe kat ettiğimizi görüyoruz. Tüm öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız yaş sınırı olmaksızın aşılama takvimine dâhil edildi.

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Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilerin merakla beklediği açıklama
Sağlık Bakanlığımız ve sahada emek veren tüm sağlık çalışanlarına bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Okullarımız güvenli yerler çünkü sürekli kontrol var. Salgınla birlikte okullarımızda hijyen koşullarını sağlamak için çok hızlı adımlar attık.
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Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilerin merakla beklediği açıklama
"Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nu hazırladık. Okullarımıza sağladığımız temizlik bütçesini bu dönemde 10 kat artırdık, kılavuzdaki koşullar oluşturuldu.
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Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilerin merakla beklediği açıklama

Tüm hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz.

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Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilerin merakla beklediği açıklama

600 BİNİ AŞKIN ÖĞRETMENİMLE GÖRÜŞTÜM

Uzaktan eğitim hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini tutamaz. Bu noktada hepimiz hemfikiriz. İyi bir akademik içerik sunup iyi bir öğretim yapsanız da duygu aktarımı daha sınırlı kalabiliyor. Ben sürekli çocuklarımla, meslektaşlarımla temas hâlindeyim