Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilerin merakla beklediği açıklama

Yüz yüze eğitim iptal mi edildi | Milyonlarca öğrenci pandemi kapsamında yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitim yoluyla öğrenim hayatına devam etti. Sistem yüz yüze eğitimin yerini tutmasa da, geçici bir önlem olarak öğrencilerin eğitim hayatına katkı sundu. Türkiye aşılamada önemli bir rakam yakalayarak, yeni dönemde yüz yüze eğitime geçecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. İşte o sözler...

Sabah Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 09:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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