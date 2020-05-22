22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Yiyecek bulamayınca günlerdir kapıya kadar geliyor! Bölge halkını tedirgin eden hayvan böyle görüntülendi

Son dakika: Yiyecek bulamayınca günlerdir kapıya kadar geliyor! Bölge halkını tedirgin eden hayvan böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Artvin'de halkı tedirgin eden bir olay yaşandı. Yiyecek bulamayıp günlerdir kapıya kadar gelen hayvan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde hayvanın bir süre kapıda dolaştığı görülüyor.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 09:35
  • 1
  • 211
Son dakika: Yiyecek bulamayınca günlerdir kapıya kadar geliyor! Bölge halkını tedirgin eden hayvan böyle görüntülendi

Artvin'in Yusufeli İlçesinde yaşayan Ferhat Kodat, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

  • 2
  • 211
Son dakika: Yiyecek bulamayınca günlerdir kapıya kadar geliyor! Bölge halkını tedirgin eden hayvan böyle görüntülendi

İlçenin Tekkale köyünde yaşayan Ferhat Kodat, inşaat halinde ki evinin kapısına ayı geldiğini fark etti. Bir akşam iftar sonrasında kapıda çay içerken ayıyı gören Kodat, korkmadan cep telefonu ile görüntülemeye başladı.

  • 3
  • 211
Son dakika: Yiyecek bulamayınca günlerdir kapıya kadar geliyor! Bölge halkını tedirgin eden hayvan böyle görüntülendi

Kaydedilen görüntülerde yiyecek arayan evin kapısında bir süre dolanıyor. Etrafta bulduğu yiyecekleri yerken kendisini görüntüleyen kişiyi görünce bir anda korkup kaçıyor. Artvin ve ilçelerinde sıkça görülen ayılar, bölge halkını tedirgin ediyor.

  • 4
  • 211
Son dakika: Yiyecek bulamayınca günlerdir kapıya kadar geliyor! Bölge halkını tedirgin eden hayvan böyle görüntülendi

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

  • 5
  • 211
Son dakika: Yiyecek bulamayınca günlerdir kapıya kadar geliyor! Bölge halkını tedirgin eden hayvan böyle görüntülendi

Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.