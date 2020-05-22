Son dakika: Yiyecek bulamayınca günlerdir kapıya kadar geliyor! Bölge halkını tedirgin eden hayvan böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Artvin'de halkı tedirgin eden bir olay yaşandı. Yiyecek bulamayıp günlerdir kapıya kadar gelen hayvan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde hayvanın bir süre kapıda dolaştığı görülüyor.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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