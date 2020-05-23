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Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
Son dakika... Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu sene bayramı evde geçirecek olan vatandaşlar, bayram namazı ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması geldi. Peki, yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.05.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 16:12
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