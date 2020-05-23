23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!

Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!

Son dakika... Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu sene bayramı evde geçirecek olan vatandaşlar, bayram namazı ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması geldi. Peki, yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 16:12
  • 1
  • 12
Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!

Son dakika... Bayram namazı evde kılınır mı? Yarın bayram namazı kılınacak mı? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in bugün son orucu tutuluyor. Yarın Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürerken, bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? İşte Diyanet açıklaması...

  • 2
  • 12
Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!

YARIN CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, camilerde bayram namazı kılınamayacağını hatırlatarak, isteyenin evinde bayram namazı ya da nafile niyetiyle iki veya dört rekatlık kuşluk namazı kılabileceğini bildirdi.

  • 3
  • 12
Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!

Bayramların müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlar olduğuna işaret eden Erbaş, bayram namazının da bu heyecanın başlangıcını oluşturduğunu vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle zor ve hassas zamanların yaşandığına dikkati çeken Erbaş, alınan tedbirler kapsamında, camilerde bayram namazı kılınamayacağını hatırlattı. Ali Erbaş, İslam'a göre insan hayatının ve sağlığının her şeyden daha önemli ve öncelikli olduğunu dile getirdi.

  • 4
  • 12
Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!

"BAYRAM NAMAZI VAKTİNDE MİNARELERDEN TEKBİR SESLERİ YÜKSELECEK"

Camilerden uzak kalmanın hüznünü azaltmak amacıyla bayramın ilk gününde ülke genelinde, her ilin bayram namazı vaktinde minarelerden tekbir seslerinin yükseleceğini bildiren Erbaş, kendisinin de Ankara'da bayram hutbesi irat edeceğini belirtti.

  • 5
  • 12
Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!

Bayram coşkusunun yaşanabilmesi için önceki bayramlarda olduğu gibi aile fertleriyle, çocuklarla beraber tüm hazırlıkların yapılabileceğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Bayram namazı vaktinde minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 06.00'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim. Bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."