Son dakika | Yağmur yağmadı Antalya alevlere teslim oldu! Uzmanlar uyardı: "Böylesi ilk kez oluyor"

'EN KÜÇÜK ATEŞ YANGINA DÖNÜŞTÜ'

Pandemi nedeniyle herkesin 1 yıldır evlerinde olduğuna değinen Dikici, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi de herkesin kırsalda akrabası veya kendi ev-arazisine, piknik yerlerine dağıldığını belirterek, "Öyle olunca da bu poyrazda en küçük ateş yangına dönüştü. Yani düşünün ki bir hafta sonu biz 20'nin üzerinde yangına koştuk. Bunların içinde ormana girenler, girmeyenler oldu ama her yerden yangın ihbarı aldık" diye konuştu.

