HaberlerGaleriSon dakika | Yağmur yağmadı Antalya alevlere teslim oldu! Uzmanlar uyardı: "Böylesi ilk kez oluyor"
Son dakika | Yağmur yağmadı Antalya alevlere teslim oldu! Uzmanlar uyardı: "Böylesi ilk kez oluyor"
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, geçen hafta sonu başlayıp, 3 gün süren poyrazda çıkan 22 yangında, 80 dekar alanın kül olduğunu belirtti. Dikici, "Kırkikindi yağmurları, derlerdi. Nisan-mayısta her gün mutlaka yağmur olurdu ama 45 gündür yağmur almadık. Geçirdiğimiz hafta sonu, ağustosun ortasındaki hafta sonu oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 26.05.2021 11:34Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 12:09