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Haberler Galeri Son dakika | Yağmur yağmadı Antalya alevlere teslim oldu! Uzmanlar uyardı: "Böylesi ilk kez oluyor"

Son dakika | Yağmur yağmadı Antalya alevlere teslim oldu! Uzmanlar uyardı: "Böylesi ilk kez oluyor"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, geçen hafta sonu başlayıp, 3 gün süren poyrazda çıkan 22 yangında, 80 dekar alanın kül olduğunu belirtti. Dikici, "Kırkikindi yağmurları, derlerdi. Nisan-mayısta her gün mutlaka yağmur olurdu ama 45 gündür yağmur almadık. Geçirdiğimiz hafta sonu, ağustosun ortasındaki hafta sonu oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 12:09
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Son dakika | Yağmur yağmadı Antalya alevlere teslim oldu! Uzmanlar uyardı: Böylesi ilk kez oluyor

Türkiye'nin en büyük ormanlık alanına sahip illerinden Antalya'da, hafta sonu başlayıp, pazartesi ve salı günleri de öğle saatlerine kadar devam eden poyraz nedeniyle Gazipaşa'dan Kaş'a 22 alanda yangın çıktı.

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Son dakika | Yağmur yağmadı Antalya alevlere teslim oldu! Uzmanlar uyardı: Böylesi ilk kez oluyor

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, olağanüstü durumun bugüne kadar bu mevsimde görülmediğini belirtip, dikkatli olunması konusunda uyardı.

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Son dakika | Yağmur yağmadı Antalya alevlere teslim oldu! Uzmanlar uyardı: Böylesi ilk kez oluyor

'OTLAR ERKEN KURUDU'
Meteoroloji kayıtlarına göre, 45-50 gündür bölgenin yağmur almadığını kaydeden Vedat Dikici, "Onun için otlar daha çabuk kurudu, ekinler büyümeden başak verdi, bazıları vermedi. Büyük kuraklık yaşıyoruz. Hava İç Anadolu'da yağmurlu geçti, soğudu. Bizim de sıcaklık farkı 10 derecenin üzerine çıkınca cumartesi, pazar, pazartesi ve salı öğleye kadar poyraz yaşandı. Yer yer şiddeti 60 kilometrenin üzerine çıktı hatta dün Alanya'daki bir yangında helikopterimizi rüzgardan dolayı yangın sahasına ulaştıramadık" dedi.

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Son dakika | Yağmur yağmadı Antalya alevlere teslim oldu! Uzmanlar uyardı: Böylesi ilk kez oluyor

'EN KÜÇÜK ATEŞ YANGINA DÖNÜŞTÜ'
Pandemi nedeniyle herkesin 1 yıldır evlerinde olduğuna değinen Dikici, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi de herkesin kırsalda akrabası veya kendi ev-arazisine, piknik yerlerine dağıldığını belirterek, "Öyle olunca da bu poyrazda en küçük ateş yangına dönüştü. Yani düşünün ki bir hafta sonu biz 20'nin üzerinde yangına koştuk. Bunların içinde ormana girenler, girmeyenler oldu ama her yerden yangın ihbarı aldık" diye konuştu.

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Son dakika | Yağmur yağmadı Antalya alevlere teslim oldu! Uzmanlar uyardı: Böylesi ilk kez oluyor

Özellikle Antalya merkez, Kemer, Serik, Taşağıl ve Manavgat'a kadar olan bölgenin poyrazdan çok etkilendiğini söyleyen Dikici, "Pazar ve pazartesi de doğusu çok etkilendi. Öyle olunca her küçük ateş yangın olarak bize döndü. Yani düşünün 2 günde 20 yangın oldu, daha yangın mevsimine yeni giriyoruz. Bu yaz bu şiddette giderse nerelere varacağız. Toplamda 80 dekar alan kaybettik" dedi.