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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'de ilk kez görüldü! Heyecanlandıran keşif! İşte yeni tür Son dakika: Türkiye'de ilk kez görüldü! Heyecanlandıran keşif! İşte yeni tür
Son dakika haberi... Türkiye, yaban hayatındaki çeşitli hayvan türleriyle zengin bir ülke. Kuş türlerinden, yırtıcılara, ender görülen hayvan çeşitlerine kadar geniş bir hayvanlar alemine sahip ülkede, yeni bir kuş türü daha keşfedildi. Hatay'da daha önce varlığı kaydedilmeyen çizgili gerdanlı kırlangıcı görmek için araştırmalarını yürüten, kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtçuoğlu'nun kamerasına önemli bir çeşit kuş daha takıldı. Bu kuşun daha önce Türkiye'de hiç görülmeyen bir tür olduğu ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 16.01.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 12:44
Son dakika: Türkiye'de ilk kez görüldü! Heyecanlandıran keşif! İşte yeni tür
Varlığı Türkiye'de daha önce kaydedilmeyen yeni bir kuş türü bulundu. Hatay'da keşfedilen bu kuş çeşidi, Türkiye'deki yaban hayatının ne denli zengin olduğunu bir kez daha kanıtladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Türkiye'de ilk kez görüldü! Heyecanlandıran keşif! İşte yeni tür
Hatay'a da yakın zamanda gözlenen, Türkiye'de daha önce varlığı kaydedilmeyen çizgili gerdanlı kırlangıcı görmek için geldiğini ve burada başka yeni bir türle karşılaştığını kaydeden Yoğurtçuoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Son dakika: Türkiye'de ilk kez görüldü! Heyecanlandıran keşif! İşte yeni tür
"Çizgili gerdanlı kırlangıcı arama çalışmalarımız devam ederken Karamağara Sahili'ne uğramaya karar verdik. Orada deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte dik kayalıkların olduğu bir yere geldik. Uçurumun kenarına çıktığım anda altımda 5 civarında büyük dağ bülbülü durduğunu fark ettim.
Son dakika: Türkiye'de ilk kez görüldü! Heyecanlandıran keşif! İşte yeni tür
Heyecanla arabaya koşup kameramı aldım. Açıkçası o an Hatay için yeni bir türü kayda aldığımı bilmiyordum ancak orada o kuşun çok nadir olabileceğini biliyordum. Birkaç kare aldıktan sonra Hatay'da yaşayan kuş gözlemcisi arkadaşım Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan'a mesaj attım ve o da 'Hatay'a yeni tür' dedi.
Son dakika: Türkiye'de ilk kez görüldü! Heyecanlandıran keşif! İşte yeni tür
Hataylı kuş gözlemcilerinin uzun zamandır görmeyi bekledikleri türlerden biriymiş. Amanosların zirvesi olan Mığırtepe'de bekledikleri türlerden biriymiş. Büyük dağ bülbülü Hatay'ın 374. kuş türü olarak kayıtlara girmiş oldu."