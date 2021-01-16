Son dakika: Türkiye'de ilk kez görüldü! Heyecanlandıran keşif! İşte yeni tür

Son dakika haberi... Türkiye, yaban hayatındaki çeşitli hayvan türleriyle zengin bir ülke. Kuş türlerinden, yırtıcılara, ender görülen hayvan çeşitlerine kadar geniş bir hayvanlar alemine sahip ülkede, yeni bir kuş türü daha keşfedildi. Hatay'da daha önce varlığı kaydedilmeyen çizgili gerdanlı kırlangıcı görmek için araştırmalarını yürüten, kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtçuoğlu'nun kamerasına önemli bir çeşit kuş daha takıldı. Bu kuşun daha önce Türkiye'de hiç görülmeyen bir tür olduğu ortaya çıktı. İşte o görüntüler...