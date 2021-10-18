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Haberler Galeri Son dakika! Türkiye Hazar Eymen'in feci ölümüne ağladı! Babanın yeni eşi anlattı

Son dakika! Türkiye Hazar Eymen'in feci ölümüne ağladı! Babanın yeni eşi anlattı

Son dakika haberine göre İzmir'de Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın lüks aracının altında ezilerek feci şekilde can verdi. Bu olay ülke gündemine oturdu. Yeğeninin ölümüne sebep olan hala Zerrin Kara, kardeşi Adem Kara'nın kendisinden 5 milyon TL kan parası istediğini öne sürdü. Bu iddiaların ardından baba Adem Kara ile yeni eşi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 10:49
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Son dakika! Türkiye Hazar Eymen’in feci ölümüne ağladı! Babanın yeni eşi anlattı

Son dakika! Türkiye, İzmir'de feci bir şekilde can veren Hazar Eymen'i konuşuyor. 5 milyon TL'lik kan parası iddiasına, minik oğlunu toprağa veren baba Adem Kara'nın yeni eşinden geldi.

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Son dakika! Türkiye Hazar Eymen’in feci ölümüne ağladı! Babanın yeni eşi anlattı

Yürek yakan olay 1 Ağustos tarihinde İzmir'de meydana yaşandı.

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Son dakika! Türkiye Hazar Eymen’in feci ölümüne ağladı! Babanın yeni eşi anlattı

PARA ALMAK İÇİN GİTTİ

İddiaya göre, halası Zerrin Kara ile yaşayan Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından kendisine köpek almasını istedi. Genç kadın ise para almak için rezidansa gitti.

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Son dakika! Türkiye Hazar Eymen’in feci ölümüne ağladı! Babanın yeni eşi anlattı

ARABANIN ALTINDA KALDI

Eymen Kara, halasının kullandığı cipten inerken elini kapıya sıkıştırdı. Yeğenini fark etmeyen hala ise gaza bastı. Küçük Eymen aracın altında kalarak can verdi.

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Son dakika! Türkiye Hazar Eymen’in feci ölümüne ağladı! Babanın yeni eşi anlattı

O ANLAR KAMERADA

Kutsal Hazar Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.