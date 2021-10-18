Son dakika! Türkiye Hazar Eymen'in feci ölümüne ağladı! Babanın yeni eşi anlattı

Son dakika haberine göre İzmir'de Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın lüks aracının altında ezilerek feci şekilde can verdi. Bu olay ülke gündemine oturdu. Yeğeninin ölümüne sebep olan hala Zerrin Kara, kardeşi Adem Kara'nın kendisinden 5 milyon TL kan parası istediğini öne sürdü. Bu iddiaların ardından baba Adem Kara ile yeni eşi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…