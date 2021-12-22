Son dakika! Türkiye cesedi bulunan tıp öğrenci Onur Alp Eker’e ağlamıştı! Boğazları düğümleyen ses kaydı

Son dakika haberleri: Ankara'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker, Türkiye'yi ağlatmıştı. Geçen günlerde de genç adamın ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Devam eden soruşturma kapsamında Eker'in ölüm sebebinin tespit edilemediği açıklanmıştı. Genç yaşta hayattan kopan Onur Alp Eker'in yürek sızlatan bir ses kaydı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…