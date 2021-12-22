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Haberler Galeri Son dakika! Türkiye cesedi bulunan tıp öğrenci Onur Alp Eker’e ağlamıştı! Boğazları düğümleyen ses kaydı

Son dakika! Türkiye cesedi bulunan tıp öğrenci Onur Alp Eker’e ağlamıştı! Boğazları düğümleyen ses kaydı

Son dakika haberleri: Ankara'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker, Türkiye'yi ağlatmıştı. Geçen günlerde de genç adamın ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Devam eden soruşturma kapsamında Eker'in ölüm sebebinin tespit edilemediği açıklanmıştı. Genç yaşta hayattan kopan Onur Alp Eker'in yürek sızlatan bir ses kaydı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 22.12.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 12:16
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Son dakika! Türkiye cesedi bulunan tıp öğrenci Onur Alp Eker’e ağlamıştı! Boğazları düğümleyen ses kaydı

Tıp Öğrencisi Onur Alp Eker, kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kayboldu. Eker'in arama çalışmaları sürerken kurumuş bir dere yatağının kenarında cesedine ulaşılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika! Türkiye cesedi bulunan tıp öğrenci Onur Alp Eker’e ağlamıştı! Boğazları düğümleyen ses kaydı

BOĞAZLARI DÜĞÜMLEYEN SES KAYDI

Türkiye'yi ağlatan olayda yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Genç adamın arkadaşına yolladığı ses kaydı dinleyenleri duygulandırdı

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Son dakika! Türkiye cesedi bulunan tıp öğrenci Onur Alp Eker’e ağlamıştı! Boğazları düğümleyen ses kaydı

Ankara'ra tıp öğrencisi Onur Alp Eker kaçan koyunun peşinden giderken kayboldu. Eker'in ailesinin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve jandarma ekiplerine haber verildi.

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Son dakika! Türkiye cesedi bulunan tıp öğrenci Onur Alp Eker’e ağlamıştı! Boğazları düğümleyen ses kaydı

3 GÜN BOYUNCA ARADILAR

Ekipler tarafından yapılan 3 günlük arama çalışması sonucunda Eker'in cansız bedeni bir dere yatağının kenarında bulundu.

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Son dakika! Türkiye cesedi bulunan tıp öğrenci Onur Alp Eker’e ağlamıştı! Boğazları düğümleyen ses kaydı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.