Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...

Aydın'da trafik cezalarından bunalan bir vatandaş öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düştü. Bakın ot biçme makinesi kullanarak ne yaptı?

Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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