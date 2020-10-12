12 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...

Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...

Aydın'da trafik cezalarından bunalan bir vatandaş öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düştü. Bakın ot biçme makinesi kullanarak ne yaptı?

Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 11:44
  • 1
  • 150
Son dakika: Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...
Son dakika: Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...

Motosiklet binmeyi çok sevdiğini ancak, trafik denetimlerinde hep ceza yediğini belirten İlhan Uçar, cezalardan bıkınca kendi yöntemi ile trafik polislerinin gözünde bisiklet, kendisi için motosiklet vazifesi yapacak bir ulaşım aracı ürettiğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 150
Son dakika: Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...
Son dakika: Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...

Bunun için tarlalarda kullanılan ot biçme makinesinin motorunu kullanan Uçar, motordan aldığı gücü bisikletin tekerine aktardı. Kurduğu ilginç düzenekle yokuşlarda motorun gücünden faydalanarak ilerleyen Uçar, kendi üretimleri olan yeni ulaşım aracıyla trafik denetimine takılmadan gezip dolaşmanın keyfini yaşadığını söyledi.

  • 3
  • 150
Son dakika: Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...
Son dakika: Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...

Kurduğu sistem ile yaklaşık 50 kilometrelik yolu bir litre yağlı benzin ile gidip gelebildiğini belirten Uçar'ın kendi tasarladığı motobisiklet ilgi odağı oldu.

  • 4
  • 150
Son dakika: Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...
Son dakika: Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 150
Son dakika: Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...
Son dakika: Trafik cezalarından bıkınca öyle bir şey yaptı ki! Ot biçme motoruyla...

KİRA VERMEKTEN BIKINCA 350 LİRAYA KENDİ EVİNİ YAPTI

Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.