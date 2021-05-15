Son dakika | Tam kapanma etkisi! Tekirdağ'da vaka haritası yeşile döndü

Tatar, "Bayramda hafta sonu hatta resim tatil günleri biz sürekli çalışıyoruz. İyi gidiyor, bir problem yok şu anda. Tabi yorucu oluyor bizim için neticede 14 ay süren bir süreç. Şu anda alınan tedbirler ile vaka sayılarında bir düşüş yaşanıyor. Bizim isteğimiz, insanlarımızın biraz daha kurallara dikkat etmesiyle vaka sayılarını mümkün olduğunca düşürmek; Biraz daha rahatlamak bayram sonrası, yaz dönemi itibarıyla. Onun dışında biz çalışıyoruz. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlar, karantina süresini soruyor, rapor durumunu soran oluyor, evde temaslıları olanlara bilgiler veriyoruz. Sohbet eden oluyor. Yardım ettiğimizi görünce mutlu oluyorlar" diye konuştu.