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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan kareler... Son dakika: Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan kareler... Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nın bir zamanlar kralı olan aslan, sürüden atıldıktan sonra güçlü günlerini arar oldu. Avlanamadığı için, açlıktan kemikleri sayılan aslan vahşi doğanın acımasız koşullarına yenik düştü. Giriş Tarihi: 23.10.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 07:09
Adım atmaya dahi hali kalmayan hayvanın objektiflere yansıyan bu görüntüler ise son anlarının belgelendiği fotoğraflar olarak akıllarda yer etti. İşte dünyada yankı uyandıran o fotoğraflar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Skybed Skar olarak bilinen aslan, Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda yaşıyordu.
Sürüden atıldıktan sonra açlıkla savaşmak zorunda kalan Skar'ın durumu gün geçtikçe daha da kötüye gitti.
Zayıflıktan bitap düşen, yürümekte dahi zorlanır hale gelen Skar'ın sanla alemde yankı uyandıran görüntülerini ise 64 yaşındaki Larry Anthony Pannell isimli fotoğrafçı çekti.
Doğanın ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne seren fotoğraflardan, Skar'ın sürüden atıldığı, uzun süredir avlanamadığı için de yürüyecek halinin dahi kalmadığı tahmin edildi.