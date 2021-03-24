Son dakika | Samsun'da kırmızı alarm! İl Sağlık Müdürü uyardı: Yüzde 70'in üzerine çıktı

Samsun'da 285 bin doz aşı yapıldığını bildiren Oruç, şunları kaydetti:

"Bu da şehrimizdeki insanların önemli kısmının aşı sürecine dahil olduğu anlamına geliyor. Her geçen gün artacak olan bu rakam, koronavirüse karşı kazanacağımız zaferde en büyük gücümüz olacak. Bu nedenle bir yıldır insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, kamu görevlilerimizin gösterdiği özveriyi daha değerli kılmamız, aşı çalışmalarına zaman tanımak için doğru kararı vermemiz gerekiyor. Bu kararı hiç tereddüt etmeden tüm Samsunluların vereceğine inanıyorum. İlimizde vakaların azalması ve hedefimiz olan maviye ulaşmak ancak bizim elimizde. İnşallah Samsun Valiliğimizin koordinasyonu ve yönlendirmesiyle el birliğiyle ilimizdeki vaka sayısını, vakalar hastanelerimizdeki yükü daha fazla artırmadan önce durduracağız."