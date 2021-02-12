Son dakika: Salda Gölü hangi ilde | 'Türkiye'nin Maldivleri'nde yeni dönem

Salda Gölü nerede | Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar kapsamında halk plajına iki cankurtaran kulesi konuldu. Ayrıca sıfır atık yönetimi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle yapılan geri dönüşüm konteynerleri de yerleştirildi.