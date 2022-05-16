Son dakika: Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 'alt geçit' detayı
Yozgat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karıştıktan sonra gözaltına alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli güreşçi kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir anda yola fırladı. Ben ona değil o arabama çarptı" ifadelerini kullanırken, kazayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.05.2022
18:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
18:16
Sivas-Yozgat otoyolunun Çalatlı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki iki çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e önce Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek'e bu kez de arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki TIR çarptı. Dolgunyürek, olay yerinde hayatını kaybederken milli güreşçi ve TIR şoförü gözaltına alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
HER İKİSİ DE SERBEST KALDI
Kazanın ardından gözaltına alınan milli güreşçi Rıza Kayaalp ile TIR şoförü Necmi Şahin, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Geceyi karakolda geçiren ikili jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"BEN ONA DEĞİL O BENİM ARABAMA ÇARPTI"
Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp kazada hayatını kaybeden Ertuğrul Dolgunyürek'in ailesine başsağlığı diledi. Rıza Kayalap daha sonra ise avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklamada yaptı.
Açıklamada kendisinin yaya Ertuğrul Dolgunyürek'e çarpmadığını belirten Rıza Kayaalp; "Hadise, Yozgat-Sivas karayolunda tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden ana yola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen TIR'ın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir.
Zaten TIR'ın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu TIR'ın farları sayesinde gördüm ama maalesef arkadan gelen TIR göremedi. Ben zaten arabamı derhal durdurmuş ve şahsı hastaneye götürmek için yardıma gidiyordum ancak olay ani gerçekleştiği için bu mümkün olmamıştır. Bu elim hadisede en ufak bir kusurum bulunmadığı gibi en ufak bir ihmalim de yoktur. Kolluk görevlilerimiz, görgü şahitlerimiz, olaya ilişkin tespitler ve alınan bilirkişi raporlarında hiçbir kusurum olmadığı tespit edilmiştir" dedi.