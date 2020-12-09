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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Putin'e kötü haber! Dünya şokta! 'Kıyamet Günü' uçağında görülmemiş olay Son dakika | Putin'e kötü haber! Dünya şokta! 'Kıyamet Günü' uçağında görülmemiş olay Son dakika | Putin'e kötü haber! Dünya şokta! Donanımı çaldılar... Rusya'da eşine rastlanmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Olası bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri koruması için yapılan 'Kıyamet Günü' uçağı soyguna uğradı. Olay dünya basınında büyük bir şok etkisi yarattı. Böylesi bir olayın nasıl olduğuna dair ülkede kırmızı alarm verilirken, olay kısa sürede büyük ses getirdi. Giriş Tarihi: 09.12.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 16:33
Dünya, Rusya lideri Vladimir Putin'in nükleer savaş sırasında bineceği 'Kıyamet Günü' uçağı Ilyuşin-80 uçağının soyulmasıyla şoka girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR 39 PARÇA ÇALINDI Devlet medyası, güneydeki Taganrog Havacılık Bilim ve Teknik Kompleksi'nde bulunan Ilyuşin-80 tipi uçağın kargo kapağının açıldığı ve telsiz donanımından 39 parçanın çalındığını duyurdu. OLAY DOĞRULANDI Guardian gazetesinin haberine göre hırsızlar yakalanamadı. Rusya İçişleri Bakanlığı bir uçağın soyulduğunu doğruladı ancak bunun hangi uçak olduğunu açıklamadı. PARMAK İZLERİ BULUNDU Rusya'da büyük yankı uyandıran hırsızlığı haberleştiren televizyon kanalı Ren-TV, polisin uçakta bir ayakkabı ve parmak izleri bulduğunu aktardı. ATOM PATLAMALARINA KARŞI KOYMASI İÇİN PENCERE BİLE KONULMAMIŞ Rusya'nın Il-86'lardan dönüştürülen, olası bir nükleer savaş için tasarlanmış dört adet Ilyuşin-80 uçağı var. Uçağın, yolcuların atom patlamalarına karşı korunması için pencereleri yok.