Son dakika | Putin'e kötü haber! Dünya şokta! 'Kıyamet Günü' uçağında görülmemiş olay

Son dakika | Putin'e kötü haber! Dünya şokta! Donanımı çaldılar... Rusya'da eşine rastlanmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Olası bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri koruması için yapılan 'Kıyamet Günü' uçağı soyguna uğradı. Olay dünya basınında büyük bir şok etkisi yarattı. Böylesi bir olayın nasıl olduğuna dair ülkede kırmızı alarm verilirken, olay kısa sürede büyük ses getirdi.