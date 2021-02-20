Son dakika: Piton yılanı derisine işlemişler! Üzerinde İbranice yazılmış tılsımlı sözler ve şeytan figürleri bulunuyor

Son dakika: Gaziantep'te eşine rastlanmamış bir olay yaşandı. Güvenlik güçleri elinde tarihi eser bulunan iki kişinin haberini aldı. Ekiplerin adım adım takibi sonucu şüpheliler, alıcıyı bekledikleri anda yakalandılar. Bir bağ evine düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçılarının elinden alınan İbranice yazılmış, üzerinde şeytan figürleri olan piton yılan derisi bulundu. Orta çağın karanlık dönemlerine ait olduğu sanılan yılan derisi ve üzerinde bulunan figürler görenleri hayretler içinde bıraktı.