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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Piton yılanı derisine işlemişler! Üzerinde İbranice yazılmış tılsımlı sözler ve şeytan figürleri bulunuyor Son dakika: Piton yılanı derisine işlemişler! Üzerinde İbranice yazılmış tılsımlı sözler ve şeytan figürleri bulunuyor
Son dakika: Gaziantep'te eşine rastlanmamış bir olay yaşandı. Güvenlik güçleri elinde tarihi eser bulunan iki kişinin haberini aldı. Ekiplerin adım adım takibi sonucu şüpheliler, alıcıyı bekledikleri anda yakalandılar. Bir bağ evine düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçılarının elinden alınan İbranice yazılmış, üzerinde şeytan figürleri olan piton yılan derisi bulundu. Orta çağın karanlık dönemlerine ait olduğu sanılan yılan derisi ve üzerinde bulunan figürler görenleri hayretler içinde bıraktı.
Giriş Tarihi: 20.02.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 11:16
Güvenlik güçleri aldığı istihbarat doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Gaziantep'te bir bağ evinde, elinde tarihi eser bulunan iki kişi müşteriyi bekledikleri sırada yakalandı. Kaçakçıların elinde bulunan eser, görenleri hayretler içinde bıraktı. Asırlar öncesine ait olduğu sanılan yılan derisine işlenmiş İbranice yazılar ve şeytan figürleri görenleri oldukça şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda M.K. ve M.E'nin elinde bazı tarihi eserlerin olduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler M.K. ve M.E'yi müşteri beklerken suç üstü yakaladı.
Adreste arama yapan ekipler, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen üzerinde şeytan figürleri olan İbranice yazılı 340 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.
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