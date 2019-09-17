Son dakika: Palu ailesi davasında sıcak gelişme! Müge Anlı ortaya çıkartmıştı

Palu ailesi 3 cinayet, tecavüz ve işkenceden yargılanırken yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı Palu ailesi hakkındaki son dakika gelişmesini duyurdu. Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi olayında damat Tuncer Ustael hakkında açılan yeni soruşturma hakkında detaylar belli oldu. Peki Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi kimdir? 2018'in Aralık ayında ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Havva Palu ile birlikte oğulları İsa ve Fatih katıldı. Havva Palu öz kızının ve torununun kayıp olduğunu belirtti. Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı araştırmalar öyle bir noktaya geldi ki Türkiye aylarca Palu ailesini konuştu.