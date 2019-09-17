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Son dakika: Palu ailesi davasında sıcak gelişme! Müge Anlı ortaya çıkartmıştı

Palu ailesi 3 cinayet, tecavüz ve işkenceden yargılanırken yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı Palu ailesi hakkındaki son dakika gelişmesini duyurdu. Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi olayında damat Tuncer Ustael hakkında açılan yeni soruşturma hakkında detaylar belli oldu. Peki Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi kimdir? 2018'in Aralık ayında ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Havva Palu ile birlikte oğulları İsa ve Fatih katıldı. Havva Palu öz kızının ve torununun kayıp olduğunu belirtti. Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı araştırmalar öyle bir noktaya geldi ki Türkiye aylarca Palu ailesini konuştu.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 13:03
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Son dakika: Palu ailesi davasında sıcak gelişme! Müge Anlı ortaya çıkartmıştı

Palu ailesinin kızı Emine Palu'nun eşi Tuncer Ustael, hakkındaki iddialarla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Aralık ayında başlayan gelişmeler, Müge Anlı ile Tatlı Sert ptogramının ardından tek tek ortaya çıktı. Kızını ve torununu aramak için Müge Anlı'ya çıkan Havva Palu da suçunu kabul etmişti. Peki Palu ailesinden Tuncer Ustael hakkında ne kadar çıkacak.

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Son dakika: Palu ailesi davasında sıcak gelişme! Müge Anlı ortaya çıkartmıştı

AKIL SAĞLIKLARI YERİNDE

Geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı Palu ailesi için çıkan kararın "akıl sağlıkları yerinde" olarak ifade edildiğini açıklamıştı. Bu demek oluyor ki; cezai ehliyetleri var!

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Son dakika: Palu ailesi davasında sıcak gelişme! Müge Anlı ortaya çıkartmıştı

2 YENİ SANIK KATILDI

Palu ailesi, Kocaeli Adliyesi'nde 3. kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmaya iki yeni tanık dahil oldu. Tüm aile üyelerinin hazır bulunduğu duruşmada koruma altında bulunan baba Harun Palu için zorla getirilme kararı çıkarılmıştı. Baba Harun Palu da duruşmada tanık olarak dinlenecek.

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Son dakika: Palu ailesi davasında sıcak gelişme! Müge Anlı ortaya çıkartmıştı

PEKİ NELER YAŞANMIŞTI?

Havva Palu, Aralık ayı sonunda oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi. Meryem Tahnal, 2008 yılında; kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu.

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Son dakika: Palu ailesi davasında sıcak gelişme! Müge Anlı ortaya çıkartmıştı

Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı. Yine aynı ifadeye göre, Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömüldü.