Son dakika | Otomobiller ağır hasar gördü! Denizli'de fırtına yıktı geçti

Aynı zamanda bir evin bahçe duvarı rüzgar nedeniyle yıkılırken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bir inşaata ait iskele ise yine şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Bir iş yerine ait tabela ise olduğu yerden koparak boş sokağa düştü.