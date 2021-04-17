HaberlerGaleriSon dakika | Otomobiller ağır hasar gördü! Denizli'de fırtına yıktı geçti
Son dakika | Otomobiller ağır hasar gördü! Denizli'de fırtına yıktı geçti
Son dakika yaşam haberleri... Denizli'de etkisini gittikçe arttıran şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilendi. Kentin farklı noktalarında ağaç devrilmesi, bahçe duvarı çökmesi ve iskele devrilmesi gibi çeşitli olumsuzluklar meydana gelirken farklı boyutlarda maddi hasar oluştu.
Giriş Tarihi: 17.04.2021 23:41Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 23:46