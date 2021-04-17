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Haberler Galeri Son dakika | Otomobiller ağır hasar gördü! Denizli'de fırtına yıktı geçti

Son dakika | Otomobiller ağır hasar gördü! Denizli'de fırtına yıktı geçti

Son dakika yaşam haberleri... Denizli'de etkisini gittikçe arttıran şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilendi. Kentin farklı noktalarında ağaç devrilmesi, bahçe duvarı çökmesi ve iskele devrilmesi gibi çeşitli olumsuzluklar meydana gelirken farklı boyutlarda maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 23:46
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Son dakika | Otomobiller ağır hasar gördü! Denizli'de fırtına yıktı geçti

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin farklı noktalarında meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. .

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Son dakika | Otomobiller ağır hasar gördü! Denizli'de fırtına yıktı geçti

Bazı noktalarda çöp konteynerleri rüzgar nedeniyle yola savrulurken kimi noktalarda ise ağaçlar devrilerek yolu kapatırken aydınlatma direkleri koparak park halindeki araçlara zarar verdi.

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Son dakika | Otomobiller ağır hasar gördü! Denizli'de fırtına yıktı geçti

Aynı zamanda bir evin bahçe duvarı rüzgar nedeniyle yıkılırken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bir inşaata ait iskele ise yine şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Bir iş yerine ait tabela ise olduğu yerden koparak boş sokağa düştü.

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Son dakika | Otomobiller ağır hasar gördü! Denizli'de fırtına yıktı geçti

Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi ile dışarıda kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.

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Son dakika | Otomobiller ağır hasar gördü! Denizli'de fırtına yıktı geçti