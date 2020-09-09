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Son dakika: Ordu’da sağanak hayatı felç etti

Son dakika haberleri... Ordu'nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti.

Giriş Tarihi: 09.09.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 19:20
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Son dakika: Ordu’da sağanak hayatı felç etti

Ordu'da sağanak hayatı felç etti

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Son dakika: Ordu’da sağanak hayatı felç etti

Altınordu ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur sonrası vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri ile doldu.

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Son dakika: Ordu’da sağanak hayatı felç etti

Yer yer bir metreye kadar yaklaşan su birikintileri insanları tedirgin ederken, bazı iş yerlerini de su bastı.

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Son dakika: Ordu’da sağanak hayatı felç etti

Esnaflar, kendi çabalarıyla dükkanlara giren suları çıkartmanın talaşına düşerken, trafikte ise aksamalar meydana geldi.

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Son dakika: Ordu’da sağanak hayatı felç etti

Şiddetli yağış sonrası bazı vatandaşlar, tıkanan mazgalları kendi imkanları ile açmaya çalıştı, insanlar cadde ve sokakta yürümekte zorlandı.