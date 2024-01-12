Son dakika: Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon!

Kamuoyunda Bahar Candan ve Nihal Candan olarak tanınan sosyal medya fenomenleri, "suç gelirlerini aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" iddiasıyla gözaltına alınıp yapılan soruşturma sonucunda mahkeme kararı ile tutuklanmıştı. Bugün Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin soruşturmasına ilişkin yeni bir operasyon daha yapıldı. Yeni operasyonda gözaltılar var.