12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon!

Son dakika: Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon!

Kamuoyunda Bahar Candan ve Nihal Candan olarak tanınan sosyal medya fenomenleri, "suç gelirlerini aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" iddiasıyla gözaltına alınıp yapılan soruşturma sonucunda mahkeme kararı ile tutuklanmıştı. Bugün Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin soruşturmasına ilişkin yeni bir operasyon daha yapıldı. Yeni operasyonda gözaltılar var.

Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 10:50
  • 1
  • 10
Son dakika: Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon!

"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 2 ay önce İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son dakika: Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon!

Soruşturmaya ilişkin yeni gelişme yaşandı.

  • 3
  • 10
Son dakika: Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon!

Devlet kurumlarından ihale yoluyla aldıkları araçları ucuza sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran çeteye yönelik yeni bir operasyona yapıldı.

  • 4
  • 10
Son dakika: Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon!

YENİ GÖZALTILAR
Güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Berk E.(21), Şahin B.(46), Barış V.(45), Ali K.(92), Ebu B.G. ve Ahmed Y.Ç. gözaltına alındı.

  • 5
  • 10
Son dakika: Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon!

OLAYIN GEÇMİŞİ
Devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç çıkararak sattıklarını söyleyerek vatandaşlara ulaşan şüphelilerin ilk etapta piyasa değerinin çok altında araç satarak güven kazandıkları sonrasında ise araç talepleri ve paraları topladıktan sonra ihalede sorun çıktı, ertelendi gibi söylemlerle vatandaşların paralarını ödemedikleri belirlenmişti.