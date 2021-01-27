Son dakika: Nesli tükenmiş hayvanlar | Binlerce yıl sonra böyle bulundu! Dünya şokta! Böylesi daha önce görülmedi

Dünyada nesli tükenen canlılar | Rusya'nın Sibirya bölgesinde eşine az rastlanan bir olay yaşandı. İklim değişikliği nedeniyle soyu 14 bin yıl önce Avrupa'dan silinen o canlı türü bulundu. Bilim insanları tarafından 40 bin yıldır buzulların içinde korunduğu açıklanan gizemli hayvanın ne olduğu ortaya çıktı. Görüntüsüyle dehşete düşüren canlı, buzulların içinde binlerce yıl yapısı bozulmadan korunmuş. İşte kısa sürede dünyanın gündemine oturan o görüntüler...