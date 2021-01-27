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Son dakika: Nesli tükenmiş hayvanlar | Binlerce yıl sonra böyle bulundu! Dünya şokta! Böylesi daha önce görülmedi

Dünyada nesli tükenen canlılar | Rusya'nın Sibirya bölgesinde eşine az rastlanan bir olay yaşandı. İklim değişikliği nedeniyle soyu 14 bin yıl önce Avrupa'dan silinen o canlı türü bulundu. Bilim insanları tarafından 40 bin yıldır buzulların içinde korunduğu açıklanan gizemli hayvanın ne olduğu ortaya çıktı. Görüntüsüyle dehşete düşüren canlı, buzulların içinde binlerce yıl yapısı bozulmadan korunmuş. İşte kısa sürede dünyanın gündemine oturan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 27.01.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 10:14
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Son dakika: Nesli tükenmiş hayvanlar | Binlerce yıl sonra böyle bulundu! Dünya şokta! Böylesi daha önce görülmedi

Rusya'nın Sibirya'da bölgesinde 40 bin yıldır buzul şartlarında yapısı bozulmamış bir tüylü gergedan bulundu. Bilim dünyasını şoke eden bu canlı türü 14 bin yıl önce Avrupa topraklarından silinmişti. İşte görenleri dehşete düşüren o görüntüler...

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Son dakika: Nesli tükenmiş hayvanlar | Binlerce yıl sonra böyle bulundu! Dünya şokta! Böylesi daha önce görülmedi

Buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor.

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Son dakika: Nesli tükenmiş hayvanlar | Binlerce yıl sonra böyle bulundu! Dünya şokta! Böylesi daha önce görülmedi
Uzmanlar ayrıca gergedanın mahsur kaldıktan sonra muhtemelen nesli tükenmiş dağ aslanları olan yırtıcılar tarafından kovalanıp saldırıya uğradığına inanıyor.
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Son dakika: Nesli tükenmiş hayvanlar | Binlerce yıl sonra böyle bulundu! Dünya şokta! Böylesi daha önce görülmedi
Tüylü gergedanlar, yaklaşık 14 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmeden önce, İngiltere, Avrupa, Çin ve Güney Kore’de yaygındı.
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Son dakika: Nesli tükenmiş hayvanlar | Binlerce yıl sonra böyle bulundu! Dünya şokta! Böylesi daha önce görülmedi

Keşfedilen bu gergedanın yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi. Gergedanın mahsur kaldığı yerdeki çamurun, 40 bin yıl boyunca kürkünü de koruduğu düşünülüyor.