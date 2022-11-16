17 Kasım 2022, Perşembe
SON DAKİKA! Adıyaman Erzurum ve Kars'ta kar yağışı
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Bölgeyi gezen turistler, karın keyfini çıkardı. Diğer yandan Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü. Ayrıca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Giriş Tarihi: 16.11.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 19:36
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