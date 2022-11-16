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SON DAKİKA! Adıyaman Erzurum ve Kars'ta kar yağışı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Bölgeyi gezen turistler, karın keyfini çıkardı. Diğer yandan Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü. Ayrıca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 19:36
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SON DAKİKA! Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle "Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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SON DAKİKA! Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı

Devasa heykeller, yağan karla beyaza büründü.

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SON DAKİKA! Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı

Bölgeyi gezen turistler, karın keyfini çıkardı.

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SON DAKİKA! Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı
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SON DAKİKA! Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı