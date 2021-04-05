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Haberler Galeri Son dakika | Manisa'da 4 gencin intihar ettiği olayda önemli gelişme! 'Delirten uyuşturucu' kullanmışlar

Son dakika | Manisa'da 4 gencin intihar ettiği olayda önemli gelişme! 'Delirten uyuşturucu' kullanmışlar

Son dakika haberi...Manisa'da, bir arkadaşları aşırı dozdan ölünce, intihar videosu çekip canlarına kıyan gençlerin kan örnekleri incelendi. 4 gencin kısa sürede bağımlılık yapan "delirten uyuşturucu" kullandığı belirlendi

Sabah
Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:00
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Son dakika | Manisa'da 4 gencin intihar ettiği olayda önemli gelişme! 'Delirten uyuşturucu' kullanmışlar
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, geçen 31 Ocak'ta bir bağ evinde buluşan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal, uyuşturucu alarak eğlendi.
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Son dakika | Manisa'da 4 gencin intihar ettiği olayda önemli gelişme! 'Delirten uyuşturucu' kullanmışlar
Ümit Zangal aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybedince, diğer 3 genç de uyuşturucu etkisindeyken toplu intihar kararı aldı. İntihar öncesi veda videosu çekerek ailelerine gönderin gençler, Ümit Zangal'ın cesedini otomobile koyup 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkii'ne giderek, av tüfeğiyle intihar etti.
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Son dakika | Manisa'da 4 gencin intihar ettiği olayda önemli gelişme! 'Delirten uyuşturucu' kullanmışlar

KANLARINDA BULUNDU
4 genç ile ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Gençlerin alınan kan örnekleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. 4 gencin kanında kısa sürede bağımlılık yapan ve halk arasında '"delirten uyuşturucu" ya da "fakir kokaini" olarak bilenen "Kristal met" denilen uyuşturucu madde bulundu.

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Son dakika | Manisa'da 4 gencin intihar ettiği olayda önemli gelişme! 'Delirten uyuşturucu' kullanmışlar
En tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olan "Kristal met" diğer adıyla metamfetamin kullanan kişilerde pozitif düşüncelerin yerini negatif düşüncelere bıraktığı ve bu durumun da intiharlara yol açtığı öğrenildi. Gençlerle ilgili adli tıpta hazırlanan rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
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Son dakika | Manisa'da 4 gencin intihar ettiği olayda önemli gelişme! 'Delirten uyuşturucu' kullanmışlar

ŞİZOFREN SEMTPOMLARI
Uzmanlar, bu maddeyi kullananlarda şizofren semptomlarının ortaya çıktığını, kullanılmadığı zamanlarda ve yokluğunda ise arkadaşları ve ailelerini düşman olarak görmelerine neden olduğunu belirtti.