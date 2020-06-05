Son dakika: Mangal yasağı ne zaman kalkacak? Piknik yapmak serbest mi?

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Son dakika... Mangal yapmak ne zaman serbest olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan park ve piknik alanlarına ilişkin genelge yayımlandı. Koronavirüs salgını sonrası kapalı olan piknik alanları 1 Haziran'dan itibaren açıldı. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından piknik alanları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Piknik yapmak için plan yapan vatandaşlar, mangal ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, mangal yasağı ne zaman kalkacak? Piknik yapmak serbest mi? İşte merak edilenler...