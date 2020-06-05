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Son dakika: Mangal yasağı ne zaman kalkacak? Piknik yapmak serbest mi?
Son dakika... Mangal yasağı ne zaman kalkacak? Piknik yapmak serbest mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında piknik alanlarına giriş yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri ve plajlar 1 Haziran'dan itibaren yeniden kullanılmaya başlandı. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de, mangal yasağı oldu. Peki, mangal yasağı ne zaman kalkacak? Piknik yapmak serbest mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.06.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 17:30
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