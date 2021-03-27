Son dakika | Koronavirüsü hiçe saydılar! Polis hepsine kesti cezayı! Sinirleri zıplatan görüntüler

Son dakika | Şişli'de bulunan ünlü bir gece kulübüne Korona virüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri tarafından baskın gerçekleştirdi. Gece kulübüne gerçekleştirilen baskında 70 kişinin eğlence amacıyla bir araya geldiği tespit edildi. 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi.

DHA Giriş Tarihi: 27.03.2021 06:09 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 06:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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