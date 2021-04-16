Son dakika | Kırgızistan'da garip olay! 'Korona tedavisinde kullanılıyor' deyip zehirli bitkiyi içti!

REÇETE CUMHURBAŞKANI CAPAROV'DAN

Beyşenaliyev, tedavide kullanılan akonitin kökü tentürünün reçetesini, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan aldığını söyledi. Bakan Beyşenaliyev, Cumhurbaşkanı'nın babası Nurkojo Caparov'un geleneksel tedavi yöntemleri konusunda önemli bir isim olduğunu aktararak şöyle devam etti:

