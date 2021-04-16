Son dakika | Kırgızistan'da garip olay! 'Korona tedavisinde kullanılıyor' deyip zehirli bitkiyi içti!
Son dakika haberine göre, Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde,"Akonitin kökü (kurtboğan otu) tedavisini uyguladıklarını ve iyi sonuçlar elde ettiklerini" söyledi.
Giriş Tarihi: 16.04.2021
19:15 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
19:15
Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, başkent Bişkek'te düzenlediği basın toplantısında, tıpta ve alternatif tıpta çok zehirli bir bitki olarak bilinen akonitin kökünü, Kovid-19 tedavisinde gönüllü hastalara vermeye başladıklarını belirtti.
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Yanında getirdiği su ısıtıcısında akonitin kökü tentürünü kaynatarak kameralar karşısında içen Beyşenaliyev, bu bitkiyi kullanan 300 Kovid-19 hastasının iyileştiğini ifade etti.
Beyşenaliyev, Kırgızların geçmişten bugüne akonitin kökünü diyabet, meme ve mide kanseri, bronşit ve radikülit gibi hastalıklarda kullandığını kaydetti. Bakan Beyşenaliyev, akonitin kökünün Kovid-19 tedavisindeki klinik denemelerin sürdüğünü, bitkinin kullanımıyla zatürre, şeker ve tansiyonun düşürülmesinde hızlı ve olumlu sonuçlar elde ettiklerini aktardı.
Açıklamasını şaşkınlıkla karşılayan gazetecilerin ısrarlı soruları üzerinde Beyşenaliyev, ilginç buluşun hikayesini paylaşarak Kovid-19 ile mücadelede yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
REÇETE CUMHURBAŞKANI CAPAROV'DAN Beyşenaliyev, tedavide kullanılan akonitin kökü tentürünün reçetesini, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan aldığını söyledi. Bakan Beyşenaliyev, Cumhurbaşkanı'nın babası Nurkojo Caparov'un geleneksel tedavi yöntemleri konusunda önemli bir isim olduğunu aktararak şöyle devam etti: