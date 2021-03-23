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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika... Kar İstanbul'a yaklaştı! İlk görüntüler geldi Son dakika... Kar İstanbul'a yaklaştı! İlk görüntüler geldi Mart kapıdan baktırıyor... Baharı beklerken bir anda havanın 10 derece birden soğumasıyla kışı yeniden hissetmeye başladık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Kar İstanbul'a yaklaştı. Peki İstanbul'da ne zaman kar yağışı başlayacak? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve işk görüntüler haberimizde... Giriş Tarihi: 23.03.2021 21:05 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 21:19
Bolu'da, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki yeşil alanlar dakikalar içinde beyaz örtüyle kaplandı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor.
Kar yağışının etkili olduğu ve dakikalar içinde yeşil alanların beyaz örtüyle kaplandığı
TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.
Kar yağışına hazırlıklı olan karayolları ekipleri D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Zaman zaman sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.