Son dakika... Kar İstanbul'a yaklaştı! İlk görüntüler geldi

Mart kapıdan baktırıyor... Baharı beklerken bir anda havanın 10 derece birden soğumasıyla kışı yeniden hissetmeye başladık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Kar İstanbul'a yaklaştı. Peki İstanbul'da ne zaman kar yağışı başlayacak? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve işk görüntüler haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 21:05 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 21:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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