SON DAKİKA: İstanbul’da korkunç olay! 2 gence kendi mezarlarını kazdırıp...

Son dakika... İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde 4 kişi, husumetli olduğu iki genci silahla yaraladıktan sonra Eyüpsultan'daki ormana götürüp mezar kazdırdı. Şüpheli şahıslar ardından olay yerinden kaçarken, yaralı 2 arkadaş jandarma ekipleri tarafından bulundu. Husumetli oldukları 2 kişiyi önce silahla yaralayan, ardından ormana bırakıp kaçan 2 şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. İşte olay yerinden görüntüler...