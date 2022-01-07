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Haberler Galeri SON DAKİKA: İstanbul’da korkunç olay! 2 gence kendi mezarlarını kazdırıp...

SON DAKİKA: İstanbul’da korkunç olay! 2 gence kendi mezarlarını kazdırıp...

Son dakika... İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde 4 kişi, husumetli olduğu iki genci silahla yaraladıktan sonra Eyüpsultan'daki ormana götürüp mezar kazdırdı. Şüpheli şahıslar ardından olay yerinden kaçarken, yaralı 2 arkadaş jandarma ekipleri tarafından bulundu. Husumetli oldukları 2 kişiyi önce silahla yaralayan, ardından ormana bırakıp kaçan 2 şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. İşte olay yerinden görüntüler...

İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2022 18:05 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 18:05
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SON DAKİKA: İstanbul’da korkunç olay! 2 gence kendi mezarlarını kazdırıp...

İstanbul Beyoğlu'nda bir apartta kalan A.K.G. (39) ve M.Ç. (36), apart sahibi A.A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı.

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SON DAKİKA: İstanbul’da korkunç olay! 2 gence kendi mezarlarını kazdırıp...

A.K.G'nin markete emanet bıraktığı lüks saati A.A. satın alınca gerginlik iyice tırmandı. İki arkadaş, apart sahibini darp edip olay yerinden ayrıldı.

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SON DAKİKA: İstanbul’da korkunç olay! 2 gence kendi mezarlarını kazdırıp...

Ardından yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezen iki arkadaşa, içinde apart sahibi A.A. ve arkadaşları M.A., F. A. ve G.E.'nin bulunduğu araçtan silahla ateş açıldı.

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SON DAKİKA: İstanbul’da korkunç olay! 2 gence kendi mezarlarını kazdırıp...

Kurşunların sıyırmasıyla hafif şekilde yaralanan iki arkadaş araçla Eyüpsultan'daki ormanlık alana götürüldü.

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SON DAKİKA: İstanbul’da korkunç olay! 2 gence kendi mezarlarını kazdırıp...

İki arkadaşa mezar kazdırıldıktan sonra A.A. ve arkadaşları geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı.

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