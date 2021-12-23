23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SON DAKİKA | İstanbul'da bazı bölgelere kar başladı! İşte fotoğraflar...

SON DAKİKA | İstanbul'da bazı bölgelere kar başladı! İşte fotoğraflar...

SON DAKİKA: Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı. A Haber muhabiri İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili son durumu aktardı. İşte detaylar ve İstanbul'dan kar manzaraları...

Giriş Tarihi: 23.12.2021 00:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 01:02
  • 1
  • 24
SON DAKİKA | İstanbul’da bazı bölgelere kar başladı! İşte fotoğraflar...

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
SON DAKİKA | İstanbul’da bazı bölgelere kar başladı! İşte fotoğraflar...

Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul Üsküdar'dan canlı yayında son durum hakkında bilgi veren A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, İstanbul'da sıcaklığın alçak kesimlerde -1, yüksek kesimlerinde ise -2 olduğunu bildirdi.

  • 3
  • 24
SON DAKİKA | İstanbul’da bazı bölgelere kar başladı! İşte fotoğraflar...

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı hakkında Kuruçay, "Kar yağışı 2-3 saat daha etkili olacak. Beyaz örtü etkili olmayacak. Sabah hava sıcaklığı -2 olacak. Yollarda buzlanma ve don etkisini gösterecek. Özellikle araçların kar lastiklerini takması gerekiyor." dedi.

  • 4
  • 24
SON DAKİKA | İstanbul’da bazı bölgelere kar başladı! İşte fotoğraflar...

Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu.

  • 5
  • 24
SON DAKİKA | İstanbul’da bazı bölgelere kar başladı! İşte fotoğraflar...

Yağış trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.