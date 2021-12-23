23 Aralık 2021, Perşembe
SON DAKİKA | İstanbul'da bazı bölgelere kar başladı! İşte fotoğraflar...
SON DAKİKA: Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı. A Haber muhabiri İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili son durumu aktardı. İşte detaylar ve İstanbul'dan kar manzaraları...
Giriş Tarihi: 23.12.2021 00:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 01:02
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