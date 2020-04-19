Otomobil fiyatına satılıyor! O ilimizde görüntülendi

"OTOMOBİL FİYATINA SATILIYOR"

Kızıl kuyruklu şahinin Dubai, Suudi Arabistan ve Yemen gibi ülkelerde ilgi gördüğü biliniyor. Erzincan'da görüntülenen kızıl kuyruklu şahin, otomobil fiyatına satılıyor. Toros Dağları'nda nadir görülen kızıl kuyruklu şahinle ilgili geçtiğimiz yıllarda da kaçakçılık olayı haberleri çıkmıştı. Bu haberlerde, "Bu şahinler uyuşturucu kaçakçılarının en gözde elemanı. Küçük torbalara konulan uyuşturucular şahinin ayağına bağlanıyor. Sahibini takip eden şahin, gümrük kapılarından geçişte yüksekten uçtuğu için yakalanamıyor" ifadeleri kullanılmıştı.