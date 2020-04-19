Otomobil fiyatına satılıyor! O ilimizde görüntülendi Erzincan'ın İliç ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi. Kızıl kuyruklu şahinin Dubai, Suudi Arabistan ve Yemen gibi ülkelerde ilgi gördüğü biliniyor. Erzincan'da görüntülenen kızıl kuyruklu şahin, otomobil fiyatına satılıyor. Giriş Tarihi: 19.04.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 09:57
Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin, doğa fotoğrafçısı Aydın Budak tarafından Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Kuran köyü kırsalında görüntülendi.
Erzincan'ın çeşitli yerlerinde bu zamana kadar ayı, vaşak, dağ keçisi ve kurt gibi hayvanları çekmeyi başaran Budak'ın foto kapanına geçtiğimiz günlerde dünya genelinde koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin yakalandı.
En son 2017 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde yaralı olarak bulunan kızıl şahin, İliç ilçesindeki 2 bin 600 metre yükseklikte dağlık arazide ortaya çıktı.
Fotokapana yansıyan görüntüde kızıl kuyruklu şahinin kargalarla yemek mücadelesine girdiği görüldü.
"OTOMOBİL FİYATINA SATILIYOR" Kızıl kuyruklu şahinin Dubai, Suudi Arabistan ve Yemen gibi ülkelerde ilgi gördüğü biliniyor. Erzincan'da görüntülenen kızıl kuyruklu şahin, otomobil fiyatına satılıyor. Toros Dağları'nda nadir görülen kızıl kuyruklu şahinle ilgili geçtiğimiz yıllarda da kaçakçılık olayı haberleri çıkmıştı. Bu haberlerde, "Bu şahinler uyuşturucu kaçakçılarının en gözde elemanı. Küçük torbalara konulan uyuşturucular şahinin ayağına bağlanıyor. Sahibini takip eden şahin, gümrük kapılarından geçişte yüksekten uçtuğu için yakalanamıyor" ifadeleri kullanılmıştı.