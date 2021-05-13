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Haberler Galeri Son dakika | Günlerce dere yatağında mahsur kaldı! Kurtarıldığında bakın ilk olarak ne istedi? Yanıtı ibretlik

Son dakika | Günlerce dere yatağında mahsur kaldı! Kurtarıldığında bakın ilk olarak ne istedi? Yanıtı ibretlik

Antalya'da düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kalan Mehmet Tığ (63), itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Tığ, bölgede toplanan kalabalığı görünce maske isteyerek, koronavirüse karşı önlem aldı. Dere yatağında günlerce mahsur kaldığı halde hayatta kalmayı başaran Mehmet Tığ, "Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim" dedi.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 16:18
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Son dakika | Günlerce dere yatağında mahsur kaldı! Kurtarıldığında bakın ilk olarak ne istedi? Yanıtı ibretlik

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Büklüdere yatağından öğle vakti ses geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir kişinin dere yatağında mahsur kaldığını belirledi.

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Son dakika | Günlerce dere yatağında mahsur kaldı! Kurtarıldığında bakın ilk olarak ne istedi? Yanıtı ibretlik

Ekipler, dere yatağına sarkıttıkları merdivenle Mehmet Tığ'ın olduğu yere ulaştı. Sağ ayağı kırık ve bitkin olduğu görülen Tığ'a ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı. Ağaçla kaplı bölgeden Mehmet Tığ'ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirdi.

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Son dakika | Günlerce dere yatağında mahsur kaldı! Kurtarıldığında bakın ilk olarak ne istedi? Yanıtı ibretlik

"DEREDEN SU DOLDURUP İÇEREK SUSUZLUĞUMU GİDERDİM"

Aparatlar yardımıyla kaşık sedyeye bağlayan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı. Mehmet Tığ, dere yatağına 5 gün önce düştüğünü belirterek, "Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim" dedi.

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Son dakika | Günlerce dere yatağında mahsur kaldı! Kurtarıldığında bakın ilk olarak ne istedi? Yanıtı ibretlik
Kalabalığı gören Mehmet Tığ, kendisine yardım eden bir kişiden maske istedi. Maskesini takan Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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Son dakika | Günlerce dere yatağında mahsur kaldı! Kurtarıldığında bakın ilk olarak ne istedi? Yanıtı ibretlik