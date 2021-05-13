Son dakika | Günlerce dere yatağında mahsur kaldı! Kurtarıldığında bakın ilk olarak ne istedi? Yanıtı ibretlik

Ekipler, dere yatağına sarkıttıkları merdivenle Mehmet Tığ'ın olduğu yere ulaştı. Sağ ayağı kırık ve bitkin olduğu görülen Tığ'a ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı. Ağaçla kaplı bölgeden Mehmet Tığ'ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirdi.