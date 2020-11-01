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Haberler Galeri Son dakika | Gökyüzünden yanarak yeryüzüne düştü! İşte herkesin konuştuğu görüntüler! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Son dakika | Gökyüzünden yanarak yeryüzüne düştü! İşte herkesin konuştuğu görüntüler! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Son dakika | Dünya, 2020'de meydana gelen doğal afetlerin ve felaketlerin yaşandığı bir dizi olaya şahit oldu. Koronavirüs tehlikesi, milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor. Çin'den tüm dünyaya yayılan bu tehdidin etkileri henüz atlatılamamışken, yine Çin'den gelen son görüntüler, dünyayı yeniden panikletti. Harbin kentinde, gökyüzünden yanarak yeryüzüne düşen bir cisim, tüm gözleri üzerine çekti. Yanarak düşen cismin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmazken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 01.11.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 13:00
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Son dakika | Gökyüzünden yanarak yeryüzüne düştü! İşte herkesin konuştuğu görüntüler! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Çin'in Harbin şehrinden kaydedilen görüntüler, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gökyüzünden yanarak yeryüzüne düşen bir cisim, kameralara kaydedildi. Yanarak düşen cismin ne olduğu konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, görüntüler kısa sürede milyonlarca kez tıklandı. İşte görenleri dehşete düşüren o görüntüler....

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Son dakika | Gökyüzünden yanarak yeryüzüne düştü! İşte herkesin konuştuğu görüntüler! Kimse ne olduğunu bilmiyor
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Son dakika | Gökyüzünden yanarak yeryüzüne düştü! İşte herkesin konuştuğu görüntüler! Kimse ne olduğunu bilmiyor
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Son dakika | Gökyüzünden yanarak yeryüzüne düştü! İşte herkesin konuştuğu görüntüler! Kimse ne olduğunu bilmiyor
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Son dakika | Gökyüzünden yanarak yeryüzüne düştü! İşte herkesin konuştuğu görüntüler! Kimse ne olduğunu bilmiyor