Son dakika | Gazi polisten inanılmaz başarı! 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

'YA BERABER ÇIKARIZ YA DA ŞEHİT OLURUZ'

Hilmi Köse gazi olduğu o anı anlattı: Teröristlerle çatışma 45 dakika sürdü. Şehadet getirmeye başladım. Benim vurulduğum noktaya 9 el bombası, 3 el yapımı bomba atarak oradan çıkarmak istemediler. Bir arkadaşım sürünerek yanıma geldi. Arkadaşıma 'Beni bırak git. Beni buradan çıkaramazsın. Sen de vurulacaksın' dedim. Arkadaşım da 'gerekirse beni de vursunlar, ya beraber çıkacağız ya da beraber şehit olacağız' dedi. Diğer arkadaşlarımın çatışarak teröristleri etkisiz hale getirmesiyle 45 dakika sonra çıkabildik.



