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Son dakika | Gazi polisten inanılmaz başarı! 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi
Özel Harekat polisi Hilmi Köse, 6 yıl önce PKK'yla çatışmada üzerine atılan el bombasıyla gazi oldu. Sol kolu parçalanınca solak olduğu için 20 yıldır kullandığı silahı tutamayan Köse azimle sağ eliyle atış yapabilmek için eğitim aldı. Köse atış yarışmasında Türkiye 5'incisi olarak muhteşem bir geri dönüşe imza attı.
Giriş Tarihi: 10.04.2021 08:15 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 08:23
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