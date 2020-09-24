Son dakika: Frank Hoogerbeets İstanbul depremi için uyarmıştı! İşte o sözleri

Son dakika haberleri... Bugün Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşana 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Yaşanan bu depremi akşam saatlerinde Kandilli Rasathanesi tarafından merkez üssü Silivri açıkları olan 3,7 büyüklüğündeki deprem izledi. İstanbul'da art arda yaşanan bu depremler deprem kahini Frank Hoogerbeets'in uyarılarını akıllara getirdi. Arnavutluk'taki 6,4'lük deprem sonrası Frank Hoogerbeets'in İstanbul ve İzmir'de büyük depremlerin meydana gelebileceğini söylemişti.

İşte deprem kahini Frank Hoogerbeets'in o açıklamaları ve olası büyük İstanbul depremi için yaptığı o çarpıcı açıklamalar...