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Haberler Galeri Son dakika: Frank Hoogerbeets İstanbul depremi için uyarmıştı! İşte o sözleri

Son dakika: Frank Hoogerbeets İstanbul depremi için uyarmıştı! İşte o sözleri

Son dakika haberleri... Bugün Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşana 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Yaşanan bu depremi akşam saatlerinde Kandilli Rasathanesi tarafından merkez üssü Silivri açıkları olan 3,7 büyüklüğündeki deprem izledi. İstanbul'da art arda yaşanan bu depremler deprem kahini Frank Hoogerbeets'in uyarılarını akıllara getirdi. Arnavutluk'taki 6,4'lük deprem sonrası Frank Hoogerbeets'in İstanbul ve İzmir'de büyük depremlerin meydana gelebileceğini söylemişti.

İşte deprem kahini Frank Hoogerbeets'in o açıklamaları ve olası büyük İstanbul depremi için yaptığı o çarpıcı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 21:56
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Son dakika: Frank Hoogerbeets İstanbul depremi için uyarmıştı! İşte o sözleri

Bugün Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşana 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Yaşanan bu depremi akşam saatlerinde Kandilli Rasathanesi tarafından merkez üssü Silivri açıkları olan 3,7 büyüklüğündeki deprem izledi.

İstanbul'da art arda yaşanan bu depremler deprem kahini Frank Hoogerbeets'in uyarılarını akıllara getirdi. Arnavutluk'taki 6,4'lük deprem sonrası Frank Hoogerbeets'in İstanbul ve İzmir'de büyük depremlerin meydana gelebileceğini söylemişti.

İşte deprem kahini Frank Hoogerbeets'in o açıklamaları ve olası büyük İstanbul depremi için yaptığı o çarpıcı açıklamalar...

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Son dakika: Frank Hoogerbeets İstanbul depremi için uyarmıştı! İşte o sözleri

Arnavutluk'ta yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Arnavutluk sabahın ilk ışıklarıyla bir kez daha salladı. Meydana gelen 3 deprem sonrası deprem kahini olarak anılan Frank Hoogerbeets'in açıklamaları akıllara geldi.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul için öncü deprem olabileceğini söyledi. 5.8'lik depremin bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunan Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

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Son dakika: Frank Hoogerbeets İstanbul depremi için uyarmıştı! İşte o sözleri

AY HAREKETLERİNE DİKKAT

Hoogerbeets, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan çevresinde büyük şiddette depremlerin çok sık görülmediğini fakat 5.8'lik depremin bu bölgede ciddi stres yarattığını ifade etti.

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Son dakika: Frank Hoogerbeets İstanbul depremi için uyarmıştı! İşte o sözleri

5.8'lik depremin son derece ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Hoogerbeets, Ay hareketlerinin dikkatli biçimde takip edilmesini söyledi.

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Son dakika: Frank Hoogerbeets İstanbul depremi için uyarmıştı! İşte o sözleri

24 Eylül'de meydana gelen gezegen hizalanmaları sebebiyle yalnızca İstanbul ve Akdeniz havzasının değil ayrıca geçtiğimiz günlerde 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Pakistan ve komşumuz İran'ın da yakın merceğe alınması gerektiğinden bahsetti.