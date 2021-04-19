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Haberler Galeri Son dakika | Eşine az rastlanan olay! Satın aldıkları evden tarihi hazineler çıktı! Hepsi altın

Son dakika | Eşine az rastlanan olay! Satın aldıkları evden tarihi hazineler çıktı! Hepsi altın

Son dakika | Fransa'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Belediye tarafından satın alınan bir evde, tesadüfen binlerce yıllık altın hazineler bulundu. Daha önce 4 kardeşin yaşadığı bilinen bu evde kardeşlerden sonuncusunun da geçen yıl ölmesi üzerine bir yakınları daireyi belediyeye satınca, tüm gerçekler ortaya çıktı. İşte şaşırtan olayın perde arkası...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 10:49
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Son dakika | Eşine az rastlanan olay! Satın aldıkları evden tarihi hazineler çıktı! Hepsi altın
Fransa'nın Jura iline bağlı Morez Belediyesi yetkilileri, yenilemek için satın aldıkları eski bir evde hazine keşfetti. Görevliler, üç reçel kavanozuyla bir kasanın içinde 5 külçe altın ve yüzlerce altın sikke buldu.
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Son dakika | Eşine az rastlanan olay! Satın aldıkları evden tarihi hazineler çıktı! Hepsi altın

Independent Türkçe'nin haberine göre, Belediye Başkanı Laurent Petit, üç katlı binada önceden 4 kardeşin yaşadığını söyledi. Ancak çocuğu olmayan kardeşlerin sonuncusu da geçen yıl vefat edince, bir akrabaları evi belediyeye geçen yıl 130 bin euroya (yaklaşık 1 milyon 500 bin TL) sattı. Petit anlaşma hakkında şöyle konuştu: "Ev eşyalarla ve mobilyalarla doluydu. Mülkü olduğu gibi satın almayı kabul ettik."

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Son dakika | Eşine az rastlanan olay! Satın aldıkları evden tarihi hazineler çıktı! Hepsi altın

Öte yandan binayı yenileme planları Kovid-19 pandemisi yüzünden 2020 ilkbaharında askıya alındı. Ancak yetkililer, evdeki eşyaların tarihi bir değeri olup olmadığını kontrol etmek istedi. Belediye Başkanı keşfi şöyle anlattı:

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Son dakika | Eşine az rastlanan olay! Satın aldıkları evden tarihi hazineler çıktı! Hepsi altın

"Bir raftaki eşyaların arkasında külçe altınlarla dolu üç kavanoz duruyordu. Şaşırtıcıydı. Şimdiye kadar hiçbirimizin eline altından bir parça geçmemişti. Külçe altınları sadece fotoğraflarda görmüştüm. Büyük olacaklarını sanmıştım. Ancak bunlar küçüktü. 1 kilogram ağırlığındaydı ve bir sigara paketi kadardı."

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Son dakika | Eşine az rastlanan olay! Satın aldıkları evden tarihi hazineler çıktı! Hepsi altın
Kavanozlarda yalnızca külçe altınlar değil, aynı zamanda binden fazla altın sikke bulundu. Ancak keşif bunlarla sınırlı kalmadı. Zira Petit, bu hafta yapılan belediye meclisi toplantısında, evdeki bir dolabın arkasında bulunan kasanın kırıldığını ve içinden yüzlerce altın sikke çıktığını duyurdu.