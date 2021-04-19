Son dakika | Eşine az rastlanan olay! Satın aldıkları evden tarihi hazineler çıktı! Hepsi altın

Independent Türkçe'nin haberine göre, Belediye Başkanı Laurent Petit, üç katlı binada önceden 4 kardeşin yaşadığını söyledi. Ancak çocuğu olmayan kardeşlerin sonuncusu da geçen yıl vefat edince, bir akrabaları evi belediyeye geçen yıl 130 bin euroya (yaklaşık 1 milyon 500 bin TL) sattı. Petit anlaşma hakkında şöyle konuştu: "Ev eşyalarla ve mobilyalarla doluydu. Mülkü olduğu gibi satın almayı kabul ettik."