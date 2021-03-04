Son dakika: Ender görünen balık o ilimizde ağlara takıldı! İki kişi zor taşıyor! Görenleri hayrete düşürdü

Bu yaşıma kadar böylesi büyük bir yayın balığını yakalamak ilk defa bana nasip oldu. Arkadaşımla beraber bu balığı kayığımıza çekmekte çok zorlandık. Yakaladığımız yayın balığı 2 metre civarında ve 47 kilogram ağırlığında geldi. Allah bin bereket versin. Diğer avcı kardeşlerimize de bol şanslar diliyorum." diye konuştu.