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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Ender görünen balık o ilimizde ağlara takıldı! İki kişi zor taşıyor! Görenleri hayrete düşürdü Son dakika: Ender görünen balık o ilimizde ağlara takıldı! İki kişi zor taşıyor! Görenleri hayrete düşürdü Son dakika: Denizlerinde ve göllerinde çok sayıda balık türü bulunduran Türkiye'de balıkçıların ağlarına hemen hemen her gün görülmesi zor olan cinsten balıklar takılıyor. Son görüntüler Burdur Gölhisar'dan. İlçede bulunan Yapraklı Baraj Gölünde 47 kilogram ve 2 metre boyunda dev yayın balığı yakalandı. Giriş Tarihi: 04.03.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 12:24
İbecik ve Yeşildere Köylerinin hemen yanı başında bulunan Yapraklı Baraj Gölü'nde avcıların ağlarına ender büyüklükte görülen büyük bir yayın balığı takıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Yapraklı Baraj Gölü işletme hakkını elinde bulunduran, balık avcılarından Arif Karagöz (33), balık ağlarını toplamak için Yapraklı Baraj Gölüne açıldığında, ağlarına çok büyük çapta bir yayın balığı takıldığını söyleyerek, "17 yıldır balıkçılık yapıyorum. 3 Yıldan bu tarafa baraj gölünün işletmesi bana ait.
Bu yaşıma kadar böylesi büyük bir yayın balığını yakalamak ilk defa bana nasip oldu. Arkadaşımla beraber bu balığı kayığımıza çekmekte çok zorlandık. Yakaladığımız yayın balığı 2 metre civarında ve 47 kilogram ağırlığında geldi. Allah bin bereket versin. Diğer avcı kardeşlerimize de bol şanslar diliyorum." diye konuştu.
Vahşi yaşamın yenilmezleri olarak görülen ve eko sistemde en üst kademede yer alan yırtıcılar, her zaman amacına ulaşamayabiliyor. İş o anlardan biri de leoparın iki domuza saldırdığı anlar.
Aç leopar iki domuzu pusuya düşürdü. Domuzlardan genç olanına saldıran leopar, avını yakaladığı anda beklenmedik bir şey oldu.