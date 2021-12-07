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SON DAKİKA! Diyarbakır'da öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da, öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 18:39
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SON DAKİKA! Diyarbakır’da öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi yolunda meydana geldi.

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SON DAKİKA! Diyarbakır’da öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ACM 378 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

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SON DAKİKA! Diyarbakır’da öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan öğrenci servisi, takla atarak yan yattı. Öğrenci servisinde bulunan çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı.

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SON DAKİKA! Diyarbakır’da öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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SON DAKİKA! Diyarbakır’da öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.