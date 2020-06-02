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Haberler Galeri Son dakika: Çekirge istilasına karşı sıra dışı yöntem! Öyle bir şey yaptılar ki... Bu icat sosyal medyayı salladı

Son dakika: Çekirge istilasına karşı sıra dışı yöntem! Öyle bir şey yaptılar ki... Bu icat sosyal medyayı salladı

Son dakika haberi... İran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası şimdi de Hindistan'a uzandı. Binlerce çekirgeyle başa çıkamayan çiftçilerin sıra dışı çözümü görenleri hayrete düşürdü. Bu icat sosyal medyayı da salladı.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 17:43
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Son dakika: Çekirge istilasına karşı sıra dışı yöntem! Öyle bir şey yaptılar ki... Bu icat sosyal medyayı salladı

İran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası Hindistan'a uzandı. Hindistan'daki çiftçiler tarım alanlarını çekirge istilasına karşı korumak için sıra dışı bir yol izledi.

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Son dakika: Çekirge istilasına karşı sıra dışı yöntem! Öyle bir şey yaptılar ki... Bu icat sosyal medyayı salladı

Çiftçiler, tarlalarına zarar veren çekirgeler için bir direk üstüne plastik şişe koyup, şişenin içinden geçen çubuğun bir ucuna pervane ve diğer ucuna ise kutu üzerine vuran küçük tokmak koydu.

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Son dakika: Çekirge istilasına karşı sıra dışı yöntem! Öyle bir şey yaptılar ki... Bu icat sosyal medyayı salladı

Rüzgar estikçe gürültülü davul çalan mekanizmanın çekirgelere karşı etkili bir yöntem olduğu belirtildi. Sosyal medyaya düşen icat büyük beğeni topladı.

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Son dakika: Çekirge istilasına karşı sıra dışı yöntem! Öyle bir şey yaptılar ki... Bu icat sosyal medyayı salladı

İşte sadece Türklere özgü birbirinden ilginç buluşlar ve tasarımlar...

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Son dakika: Çekirge istilasına karşı sıra dışı yöntem! Öyle bir şey yaptılar ki... Bu icat sosyal medyayı salladı