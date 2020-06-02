Son dakika: Çekirge istilasına karşı sıra dışı yöntem! Öyle bir şey yaptılar ki... Bu icat sosyal medyayı salladı

Son dakika haberi... İran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası şimdi de Hindistan'a uzandı. Binlerce çekirgeyle başa çıkamayan çiftçilerin sıra dışı çözümü görenleri hayrete düşürdü. Bu icat sosyal medyayı da salladı.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 17:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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